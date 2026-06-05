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Fiesta de las alfombras florales

Plan especial de tráfico en Bueu por el Corpus: estas son las calles en las que estará prohibido estacionar y circular durante este fin de semana

Las restricciones comienzan este viernes y se prolongarán el domingo hasta después de la procesión, que comenzará a las 18.00 horas

Esta tradición tiene la catalogación de Festa de Interese Turístico de Galicia

Alfombristas de la Asociación Cunchas e Flores trabajando este viernes en su sede, en la Praza Massó de Bueu.

Alfombristas de la Asociación Cunchas e Flores trabajando este viernes en su sede, en la Praza Massó de Bueu. / Santos Álvarez

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David García

Bueu

Los alfombristas de Bueu afrontan la recta final en la recogida y preparación de los materiales con los que engalanarán las calles del centro urbano y la iglesia parroquial con motivo del Corpus Christi. El Concello y la Policía Local han diseñado un plan especial de tráfico que comienza ya este mismo viernes.

Desde las 22.00 horas del viernes estará prohibido estacionar más de 15 minutos en la calle Pazos Fontenla, en el tramo que abarca desde los cruces entre Castelao y Francisco Escáneo. Las restricciones al tráfico comenzarán el sábado a partir de las 18.00 horas, cuando este mismo tramo quede cerrado a la circulación. La reapertura no será hasta el domingo después de la procesión.

Este dispositivo especial de tráfico incluye la Avenida Montero Ríos, también en el segmento entre las intersecciones de las calles Francisco Escáneo y Castelao. El aparcamiento quedará prohibido desde las 13.00 horas del sábado y el corte de tráfico será efectivo a partir de las 18.00 horas.

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Finalmente, el aparcamiento de la explanada del Centro Social do Mar quedará clausurado desde este sábado a las 15.00 horas para poder celebrar la verbena del domingo, en la que actuará la orquesta Marbella. La fiesta será en este lugar debido a las obras del Parque Urbano Lugrís, que mantienen cerrado el entorno del aparcamiento de As Lagoas.

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