Una marea de casi un siglo antes de volver a casa: la serie «Mariñeiros» de José Suárez por fin se expone en Bueu

Ha tenido que pasar casi un siglo, pero por fin las fotografías de la serie «Mariñeiros» de José Suárez se pueden ver en el lugar donde se tomaron la inmensa mayoría. En Bueu. Las concejalías de Cultura y Patrimonio y representantes de la familia del artista inauguraron este viernes una exposición que incluye una treintena de imágenes, casi todas realizadas en Bueu durante el año 1936. Justo antes del inicio de la Guerra Civil, un conflicto que obligó a Suárez a exiliarse durante más de 20 años.

Esta muestra podrá visitarse hasta el próximo 5 de julio en la sala Amalia Domínguez Búa y forma parte de los actividades con las que el Concello de Bueu quiere conmemorar el «Ano José Suárez», aprovechando que la Real Academia Galega de Belas Artes dedica el Día das Artes Galegas al fotógrafo ourensano. La apertura de la exposición viene acompañada de la colocación en la fachada de la plaza de abastos de unas grandes lonas con reproducciones de tres de las fotografías de José Suárez.

La serie «Mariñeiros» nace de un encargo de cuatro documentales que le realizó Compañía Industrial del Film Español (Cifesa) sobre Galicia. Uno de los temas elegidos era el mar y José Suárez (Allariz, 1902-A Garda, 1974) tomó cerca de un centenar de imágenes en localizaciones de Bueu, Aldán o Rianxo. En las fotografías que se pueden ver en la sala Amalia Domínguez Búa se pueden reconocer la playa de Banda do Río, el antiguo muelle de Massó o fondos del puerto de Bueu y Beluso.

Las lonas colocadas la fachada de la plaza de abastos de Bueu, con tres imágenes de la serie «Mariñeiros» de José Suárez. / Santos Álvarez

Unas imágenes que destacan por su composición, con el uso de picados, contrapicados y fragmentaciones. Unos recursos que empezaban a usar las vanguardias artísticas del momento y que demuestran la preocupación técnica y formal de Suárez. Una circunstancia que no es impedimento para una fotografía de «marcado carácter humanista», subrayan los comisarios Manuel Sendón y Xosé Luís Suárez Canal.

La última gran retrospectiva dedicada al fotógrafo «José Suárez. Uns ollos que vivos que pensan», que estuvo en la Cidade da Cultura en Santiago o en Madrid. Con todo, en Bueu se podrán ver fotografías que no se expusieron previamente, lo que otorga un atractivo más a esta muestra.

Algunas de las más de 30 imágenes de la serie «Mariñeiros» de José Suárez que se exponen hasta el 5 de julio en la sala Amalia Domínguez Búa de Bueu. / Santos Álvarez

La programación del «Ano José Suárez» no se queda en esta exposición. El miércoles 17 de junio habrá un cuentacuentos infantil e ilustrado con el el Colectivo Xurelo. El jueves 18 Xosé Luís Suárez Canal y Manuel Sendón ofrecerán en el Centro Social do Mar una charla en titulada «Importancia de ‘Mariñeiros’ na vida e obra de José Suárez». El viernes 19 Xaime Toxo y Arturo Sánchez Cidras participarán en el coloquio «Retratar o mar: José Suárez en Bueu. El sábado 20 se presentará el libro «Tras da mirada de José Suárez», que se acompañará de una intervención artística en la que los asistentes podrán fotografiarse representando algunas de las poses de las fotografías.

Una de las acciones más llamativas será el gran mural que realizará la artista portuguesa Mariana Duarte Santos en la fachada del Centro Social do Mar a partir del 22 de junio.