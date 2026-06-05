Música
Guitarras en Samertolaméu por el Lamenteibol Fest
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REdacción
Moaña
El Lamenteibol Fest regresará a Moaña con su sexta edición el 11 de julio en la antigua isla de Samertolaméu. Actuarán Thee Blind Crows, Mascada, Derrota Federica. Artus, Onlypunks, Óscar Avendaño&Reposado, Maleas, Rithm&Beer y Netta Rufina. La edil de Cultura, Coral Ríos, aseguró que la isla será «un escenario continuo de guitarras, sudor y celebración colectiva». Pone en valor que con el paso de las ediciones el Lamenteibol esté consolidado como «una de las citas más potentes delverano».
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