Guitarras en Samertolaméu por el Lamenteibol Fest

El Lamenteibol Fest regresará a Moaña con su sexta edición el 11 de julio en la antigua isla de Samertolaméu. Actuarán Thee Blind Crows, Mascada, Derrota Federica. Artus, Onlypunks, Óscar Avendaño&Reposado, Maleas, Rithm&Beer y Netta Rufina. La edil de Cultura, Coral Ríos, aseguró que la isla será «un escenario continuo de guitarras, sudor y celebración colectiva». Pone en valor que con el paso de las ediciones el Lamenteibol esté consolidado como «una de las citas más potentes delverano».