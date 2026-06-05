El gobierno de Bueu asegura que los dos proyectos de Beluso permitirán ampliar de 40 a 70 los aparcamientos en la zona

El gobierno local de Bueu presentó ayer ante los vecinos de Beluso los dos proyectos que acometerá en los próximos meses en la parroquia, y que contemplan la urbanización del centro de la misma, en el ámbito denominado POL-12, y la humanización de la Rúa Nova de Arriba. Lo hizo defendiendo la renovación y mejora cualitativa de esos espacios, haciendo especial hincapié en que no solo se mantendrán los estacionamientos, sino que incluso se duplicarán, negando las acusaciones realizadas en los últimos días por el edil no adscrito Daniel Chapela.

Los cálculos del ejecutivo de Félix Juncal hablan de que las 40 plazas actuales (32 del aparcamiento situado frente a la Casa do Pobo y 8 en el entorno de ese tramo de la Rúa Nova) prácticamente se duplicarán para alcanzar las 70, todo ello en una primera fase, ya que de cara al futuro se pretende seguir trabajando para incrementar la capacidad de estacionamiento en todo el entorno. De este modo, el plan del concello es mantener una bolsa de plazas en los terrenos del POL-12 destinados a equipamientos mientras no se acometa en ellos ninguna actuación. y a ella se sumarían las plazas existentes en la propia urbanización interior, en el frente de la PO-315 y en el vial perpendicular que se abriría y que se pretende conectar con la propia PO-315. «Habrá estos aparcamientos en una primera fase, pero en una posterior la idea es incrementar las plazas en caso de que fuese necesario», señala Juncal.

En todo caso, subrayó junto al edil de Urbanismo, Martín Villanueva, la idoneidad de dos obras que «suponen la renovación y modernización del Beluso urbano, con un aumento de la calidad de los espacios públicos y con la mejora de la movilidad, de la accesibilidad, de la seguridad e incluso de servicios como puede ser la iluminación». Los dos proyectos, señala, «suponen la consolidación de lo que empezamos en 2011, ese centro comercial y social en Beluso».

En cuanto a los plazos de ejecución de las dos actuaciones Juncal apunta a que en los próximos meses se acelerarán las tramitaciones para poder resolver la contratación en otoño. Así será al menos con la humanización de la Rúa Nova, cuyo presupuesto roza los 800.000 euros, financiados a través del Plan Extra y del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra. Pero el desarrollo del POL-12, señala el regidor, será «casi simultáneo». Se cuenta con que ya se ha hecho la inscripción en el Registro de la Propiedad de las parcelas resultantes del proyecto de parcelación. El concello ya tiene en su poder el proyecto de urbanización, que debe ser remitido a la Xunta para el trámite ambiental previo, y a partir de ahí se acometerán los trabajos.

Noticias relacionadas

Bueu asumirá la urbanización de la zona gracias a los fondos que obtenga de la venta de las parcelas del parque empresarial, «sin necesidad de echar mano de los recursos ordinarios del concello».