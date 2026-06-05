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Corvus Belli abre las actividades para celebrar sus 25 años

La empresa de juegos Corvus Belli cumple 25 años

La empresa de juegos Corvus Belli cumple 25 años

Gonzalo Núñez

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David García

O Morrazo

La empresa Corvus Belli, un auténtico referente a nivel mundial en el sector de los juegos y juegos de guerra, abrió este viernes los actos para celebrar su 25 aniversario.

La compañía se fundó en 2001 en Cangas y sus inicios fueron en un garaje en la calle Fomento. Desde hace más de una década está asentada en el polígono de Castiñeiras (Bueu), ahora mismo cuenta con casi 60 empleados y el 90% de su facturación procede del mercado internacional. La jornada de este viernes discurrió en el Hotel H4 de Cangas, con pinchos y juegos.

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