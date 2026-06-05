El Concello de Cangas coloca grandes piedras en la zona de playas para impedir el aparcamiento de turismos y autocaravanas

En otra vuelta de tuerca en la lucha porque las playas de Cangas no se llenen de coches mal aparcados que impidan la entrada de vecinos a sus casas y el paso de ambulancias y vehículos de emergencia, el gobierno municipal de Cangas está colocando piedras en las zona de playa en las que se acostumbra a estacionar, a pesar de estar prohibido por estar dentro de la zona de protección marítima terrestre. La alcaldesa Araceli Gestido (BNG) recuerda que en esta zona de protegida nunca se pudo aparcar, sin embargo los turistas y bañistas no dudaban en llegar hasta ella y aparcar. Se trata de verdaderas barreras físicas con indudable ánimo disuasorio, que impiden totalmente que haya aparcamientos en la mencionada zona de playa. La intención, según el gobierno local es colocar las piedras en la mayoría de las playas, en algún caso, como en la playa de Areamilla, el tamaño de las mismas será mayor, porque el pasado verano se colocaron varias para impedir el aparcamiento ilegal de las autocaravanas y se detectó que habían sido movidas para reincidir en la falta.

Canteras del Rodal, de Aldán, es la empresa que suministra al Concello de Cangas el material de una forma gratuita. Comenta la concejala de Obras y Servicios del Concello de Cangas, Sagrario Martínez (PSOE), que los trabajos de cargar piedra y colocarla en la zona de playas se está realizando desde hace 15 días. El gobierno municipal agradece la colaboración prestada por la mencionada cantera. Sagrario Martínez alude a la necesidad de retirar de la zona de playas autocaravanas que pernoctan en los arenales. "No queremos ese tipo de turismo que no genera beneficios para el pueblo" y recuerda la situación que se vive todos los años en la playa de Areamilla. El gobierno local de Cangas apuesta de forma radical por retirar este tipo de vehículos de la zona de playas.

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De alguna manera, la instalación de piedras es, también, una fórmula más para limitar la presencia de vehículos en las zonas de playa de O Hio y Aldán. Fue en abril cuando el gobierno local habló claro y dijo que quería limitar los aforos de lugares de O Hío y Aldán. De hecho, la empresa contratada para que determine si el Servicio de Interés Municipal (SIMU) se puede aplicar bien en Cangas sin que el Concello de Cangas tenga que poner mucho dinero, también va a informar la viabilidad jurídica de de limitar los aforos y acceso a determinados puntos de las parroquias de O Hio y Aldán. Se sigue pensando que hay que garantizar la evacuación de personas en caso de incendio grave. La posibilidad de una evacuación en caso de incendios graves se antoja muy limitada, por no decir imposible. El gobierno local menciona no solo la dificultad que tendrían para salir los coches que hubiesen llegado a las plazas de O Hío, sino de la que tendrían los servicios de emergencia: bomberos, forestales, brigadas contraincendios o Protección Civil para entrar en determinados lugares de O Hío. Sus carreteras son estrechas y en verano es muy difícil ver las carreteras despejadas de vehículos a uno y otro lado.