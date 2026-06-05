La actualización que realiza el Catastro en Cangas obliga a subir el tipo impositivo del IBI y afecta a viviendas antiguas

Las cartas que Catastro está enviando a vecinos de Cangas para avisarles que cambia la clasificación de su vivienda, que en vez de pagar el IBI de Rústica, pasará a pagar el IBI de Urbana, afecta principalmente a viviendas unifamiliares construidas hace muchos años y están situadas principalmente en la zona rural. Ese es, al menos, el perfil que saca el Concello de Cangas, después de que numerosos vecinos acudieran a las dependencias municipales a preguntar por esta subida, que lleva incluida, también el pago de los atrasos de los cuatro años anteriores. Contribuyentes afectados por la subida entienden y considera lógico el cambio de clasificación de rústica a urbana, pero sí que consideran que el pago de los atrasos se debe fraccionar, porque no son cantidades pequeñas, la mayoría de los afectados pasan de pagar algo más de 70 euros a sobrepasar los 300 y, a veces, llegar a los 400 euros anuales, dependiendo siempre del valor catastral. Lo que quiere los contribuyentes es que el gobierno local negocie con Catastro un fraccionamiento de los atrasos.

Carta de Catastro que llegó a un vecinos de Cangas informándole del cambio de clasificación / Julio Santos Álvarez

Como señala el texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, en su artículo 7, el carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza de su suelo. Se entiende por suelo de naturaleza urbana, además del definido en el planeamiento urbanístico, los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumento de ordenación territorial y urbanística aprobados prevea o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que se incluyan en sectores o ámbitos espaciales delimitados y se hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada, de acuerdo con la legislación urbanística. También el ocupado por los núcleos o asentamientos de población aislados, en su caso del núcleo principal, cualquiera que sea el hábitat en el que se localicen con independencia del grado de concentración de las edificaciones, así como el suelo ya transformado por contar con servicios urbanos establecidos en la legislación. o el que esté consolidado por la edificación.

Entre 2013 y 2016, Catastro llevó a cabo una gran regularización en Cangas, que supuso una subida de valores, tipos y provocó que afloraran inmuebles, alrededor de 5.000 nuevos o alteraciones no declaradas. Fue en la época del ex ministro Cristóbal Montoro (PP). En 2012, el Concello de Cangas subió el tipo impositivo del IBI de del 0.4% al 05%, obligado por el decreto de medidas urgentes aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy en el año 2011. En 2013, también de manera impuesta por ese mismo Gobierno, la subida fue de un 25%, por el hecho de que la ponencia de valores llevaba más de 20 años sin realizarse. Después, en 2014, el Concello de Cansa subió el valor catastral del IBI en un 12%, según el PP, para evitar una nueva ponencia de valores, la que reclamó en 2016. La Ley 16/2012 de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y el impulso de la actividad económica, modificó el artículo 32 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario fue lo que permitió la subida del 12% que después se vio compensada con un acuerdo con Catastro para rebajar el tipo impositivo del 0.6% al 0.55%. Pero el Gobierno de España, por aquel entonces en manos del PP, no contento con todo ello, subió los valores catastrales hasta un 3,5%, a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del Estado.

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Ahora, como quien gobierna en España es el PSOE, el PP de Cangas habla de "pinza recaudatoria" del PSOE y el BNG. Considera que la actuación del Catastro en su afán por cobrar los atrasos es un golpe directo a los vecinos y que está orquestado por la Dirección Xeral del Catastro, "un organismo que pertenece al Gobierno Central de Pedro Sánchez". Para los populares, esta nueva movida con el catastro destapa la gran mentira de la izquierda. "El Gobierno estatal de Pedro Sánchez y sus socios se llenan la boca diciendo que van a cobrar más impuestos a los más ricos, pero al ahora de la verdad quien paga es la clase media. Afirma el PP que la alcaldesa nacionalista de Cangas actúa con cinismo y pide una intervención del gobierno local para que esta subida afecte lo menos posible a las economías de las familias de Cangas.