Más de 1.300 personas alumbran de rosa Cangas
La Asociación de Diagnosticad@s de Cáncer de Mama y Ginecológico (Adicam) batió su récord de participación en el evento solidario y familiar "Luces de Adicam". Más de 1.300 personas participaron en la carrera y andaina nocturna
Ya por la tarde, las calles del centro de Cangas se iban llenando del color rosa de las camisetas que identifican a Adicam, la Asociación de diagnosticadas de cáncer de mama y ginecológico que lleva más de veinte años ayudando a las pacientes y familiares en todas sus necesidades. y que se ha convertido en todo un símbolo de Cangas en la lucha contra este cáncer.
La calle Eugenio Sequeiros, en donde las mujeres tienen su sede en la Casa da Bola, era un hervidero de gente, se vendían camisetas y sudaderas en beneficio a la asociación y se preparaban las más de 1.300 bolitas de luces rosas que las asociadas pegaron una a una a los lazos rosas para prender en las camisetas y alumbrar la noche en la que Cangas fue Luces de Adicam. El evento solidario y familiar consistió en una carrera y andaina desde la Casa da Bola a la rotonda das Ondiñas y por el paseo hacia Rodeira para regresar a la Casa da Bola en donde se entregaron los premios masculino y femenino a las tres personas de la carrera que entraron antes por meta. Fue una carrera para las mujeres, pero lejos de esa polémica, sin ninguna empresa por detrás y toda la recaudación para Adicam y su lucha, como recuerda su presidenta Olga Sotelo.
Del total de participantes, 1.150 procedían de la comarca de O Morrazo y 150 de distintos municipios de la provincia de Pontevedra, reflejando el creciente alcance y consolidación de esta cita solidaria.
La prueba reunió a personas de todas las edades, desde menores de un año hasta los 85 años, convirtiéndose en una auténtica celebración intergeneracional. En la modalidad de carrera participaron 187 corredores y corredoras, de los cuales 111 fueron mujeres y 76 hombres. La persona más joven participante en la carrera tenía 8 años, mientras que la de mayor edad alcanzaba los 64 años.
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