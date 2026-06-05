Más de 1.300 personas alumbran de rosa Cangas

Ya por la tarde, las calles del centro de Cangas se iban llenando del color rosa de las camisetas que identifican a Adicam, la Asociación de diagnosticadas de cáncer de mama y ginecológico que lleva más de veinte años ayudando a las pacientes y familiares en todas sus necesidades. y que se ha convertido en todo un símbolo de Cangas en la lucha contra este cáncer.

Integtrantes en la carrera que partió de la zona de la Casa da Bola. / Fdv

La calle Eugenio Sequeiros, en donde las mujeres tienen su sede en la Casa da Bola, era un hervidero de gente, se vendían camisetas y sudaderas en beneficio a la asociación y se preparaban las más de 1.300 bolitas de luces rosas que las asociadas pegaron una a una a los lazos rosas para prender en las camisetas y alumbrar la noche en la que Cangas fue Luces de Adicam. El evento solidario y familiar consistió en una carrera y andaina desde la Casa da Bola a la rotonda das Ondiñas y por el paseo hacia Rodeira para regresar a la Casa da Bola en donde se entregaron los premios masculino y femenino a las tres personas de la carrera que entraron antes por meta. Fue una carrera para las mujeres, pero lejos de esa polémica, sin ninguna empresa por detrás y toda la recaudación para Adicam y su lucha, como recuerda su presidenta Olga Sotelo.

Otro detalle de la andaina al partir desde el entorno de la plaza de abastos. / Fdv

Del total de participantes, 1.150 procedían de la comarca de O Morrazo y 150 de distintos municipios de la provincia de Pontevedra, reflejando el creciente alcance y consolidación de esta cita solidaria.

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Otro momento del evento solidarios a favor de Adicam. / Fdv

La prueba reunió a personas de todas las edades, desde menores de un año hasta los 85 años, convirtiéndose en una auténtica celebración intergeneracional. En la modalidad de carrera participaron 187 corredores y corredoras, de los cuales 111 fueron mujeres y 76 hombres. La persona más joven participante en la carrera tenía 8 años, mientras que la de mayor edad alcanzaba los 64 años.