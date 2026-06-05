El 061 valora las ubicaciones de la ambulancia 24 horas en el nuevo centro de salud de Moaña

Después de que el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, mostrara el jueves en una visita al personal sanitario de la Casa do Mar y Odontología y Fisioterapìa el nuevo edificio del centro de salud de Sisalde, que la Xunta abre el día 15, y que las impresiones fueran buenas con respecto al envoltorio, ahora falta confirmar qué pasará con el personal y la ambulancia del 061 que tanto protagonismo tendrá en el nuevo sistema sanitario urgente del nuevo centro que en lugar de Punto de Atención Continuada Urgente (PAC) tendrá un modelo alternativo de urgenmcias, un facultativoatendiéndolas por la tarde, de lunes a viernes, y la ambulancia pasando a trabajar de 12 a 24 horas.

Puente confirmó que este vehículo, con el que se reforzó Moaña el año pasado y que es de de Sopoerto Vital Avanzado de Enfermería (SVAE) se iba a ubicar junto a la puerta principal del centro de salud, en la calle Elisa de la Peña, en un espacio que sería debidamente señalizado, aunque nada se ha confirmado sobre la pérgola que se barajaba ante las quejas del personal porque el vehículo quedaba expuesto al sol y con peligro a que la elevada temperatura en su interior estropeara la medicación. Desde el 061 aseguran que todavía se están valorando las ubicaciones, además de mobiliarios y puntos de acceso a datros, con el fin de dar un mejor servicio a los pacientes. Sí que adelantan que en este centro sólo estará la ambulancia 24 horas y las otras seguirán en la base de siempre.

Con respecto a la ampliación del personal, desde el 061 confirman que se contratarán a tres personas más, que no son técnicos, sino personal de Enfermería, aunque no desvelan el tiempo de duración de los contratos. Hay temor en Moaña que la ampliaci´çon del horario de la ambulancia a 24 horas sea sólo como refuerzo en verano, como se hace en otros municipiso de costa como es el caso de Sanxenxo. pero por el momento, desde el 061 no confirman duraciòn de los contratos.

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Fuentes consultadas sí que apuntan a que la ubicación que anunció Puente no es la idónea, además de por la exposición al sol, por el inconveniente de que las puertas de entrada son electrónicas. Por esta razón, la mejor ubicación yla que se pide es por el lateral norte del edificio. El personal del 061 estaría ubicado en las cautro habitaciones de descanso que antes estaban destinadas para el personal del PAC.