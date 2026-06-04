La sombra del Catastro vuelve a caer sobre Cangas al reclamar atrasos del IBI de fincas rústicas que pasaron a urbanas

Catastro llama otra vez a la puerta de Cangas. Lo hace para reclamar a los cangueses el IBI de las fincas que hace diez años estaban como rústicas y que pasaron a tener la consideración de urbanas. La actualización del Catastro no se realizó en 2016 como estaba previsto, según indican los cientos de vecinos afectados, por lo que ahora este organismo anuncia que va a cobrar ya el IBI de urbana a esas fincas que antes eran rústicas y reclama los atrasos de hasta cuatro años. Y claro, hay indignación entre la población, que poco a poco se acerca al Concello de Cangas para conocer más detalles. Y es que existe confusión. Algunos propietarios piensan que se trata de un cambio de clasificación realizado por el Concello de Cangas, y nada más lejos de la realidad, es una actualización del Catastro. Es un trabajo que realiza directamente este organismo, si bien es cierto que el titular de una finca que pasa a la consideración de urbana por haber sido construida una casa, por ejemplo, sobre ella, puede realizarse de forma voluntaria ante el Catastro, aportado los datos. El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias (BNG), niega que la administración municipal tenga alguna relación con la actualización que se está llevando a cabo. Los vecinos afectados entienden que ellos no tienen la culpa de que la actualización se retrasara diez años.

El goteo de personas en el Concello solicitando información sobre las notificaciones de Catastro es constante. Y es que primero les llegó una carta en la que se informaba que la finca tenía ya consideración de urbana y, por lo tanto, el IBI que se iba a cobrar era el de esa condición. Después les llegó otra carta en la que reclamaban los atrasos de cuatro años. Y no es una cuestión baladí, porque una finca rústica tiene un tipo impositivo del IBI del 0,3% por lo que una finca de 10.000 euros de valoración catastral está pagando 30 euros anuales, mientras el tipo impositivo del BI de Urbana se sitúa en un 0,55%. El incremento es muy significativo, tanto que la cantidad a pagar puede sobrepasar los 300 euros anuales.

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El gobierno local tiene la intención de mover pieza. Explora la posibilidad, de hecho, se va a solicitar, una reunión con la jefa provincial del Catastro. El propósito es conseguir que los vecinos afectados no tengan que pagar de golpe estos atrasos que se le exigen de cuatro años, sino que puedan ser fraccionados en varios años. Consideran que es algo que está al alcance del Catastro y, además, los afectados no discuten el cambio de consideración de finca rústica a urbana. También se va a solicitar información sobre el número de propietarios a los que afecta, para saber también en cuanto puede aumentar la recaudación del IBI de Urbana en Cangas.