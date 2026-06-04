Los sanitarios de Moaña recorren el centro de salud y el 061 duplicará el personal de la ambulancia

La Consellería de Sanidade continúa con los preparativos previos a la puesta en marcha del nuevo centro de salud construido en Sisalde, en Moaña. Ayer, todo el personal sanitario y administrativo que actualmente desempeña sus funciones en la Casa do Mar o en el bajo alquilado de O Rosal —en el caso de odontología y fisioterapia— recorrió las nuevas instalaciones, a las que está previsto que se traslade el lunes 15 de junio.

La visita tuvo lugar a primera hora de la tarde y contó con la presencia del gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, que acompañó al personal durante el recorrido por el nuevo inmueble.

Puente explicó que la nueva ambulancia de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVA) estacionará en una plaza situada a la derecha de la puerta principal, un espacio que el Concello se ha comprometido a señalizar debidamente. Ayer ya se trabajaba en la instalación eléctrica necesaria para la carga de sus equipos médicos. La conexión de la estación de carga en esa zona comenzará este lunes.

Por otra parte, desde el 061 señalan que ya está contratado el personal que permitirá duplicar la plantilla vinculada a esta ambulancia, con la incorporación de tres técnicos más, pasando de tres a seis. A partir del lunes 15, el vehículo dejará de prestar servicio 12 horas al día para pasar a estar operativo durante las 24 horas.

El personal de la Casa do Mar, tras ver las nuevas instalaciones. | / FGS

El modelo de atención de emergencias elegido por la Xunta de Galicia para Moaña contempla esta ambulancia operativa todos los días, así como la incorporación de un médico y un enfermero destinados exclusivamente a la atención de urgencias en horario de 15.00 a 22.00 horas de lunes a viernes. Se trata de un modelo que ha recibido críticas por parte del gobierno local.

Las consultas polivalentes en las que trabajará este nuevo equipo se encuentran entre las primeras estancias situadas a la izquierda de la entrada del edificio. Durante la visita, varios profesionales destacaron la buena acogida de las instalaciones. “La impresión del personal médico es muy buena”, señalaban en el bajo del inmueble, donde se ubican las zonas de descanso y reunión.

El gerente del área sanitaria indicó que, en los días que restan hasta la apertura, se instalarán los nuevos equipos informáticos y la dotación electrónica de la consulta de odontología, además de acometer los últimos retoques en un centro en el que la Xunta de Galicia ha invertido un total de 9,6 millones de euros.