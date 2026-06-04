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El Concello invita a cuatro bancos para el préstamo del auditorio

Apuesta por los que tienen oficina en la villa | Deben presentar sus ofertas antes del 15 de junio

Recreación del futuro auditorio de Moaña.

Recreación del futuro auditorio de Moaña. / | FdV

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Fran G. Sas

Moaña

El Concello de Moaña envió esta misma semana la invitación formal a las cuatro entidades bancarias con oficina abierta en el municipio –Abanca, BBVA, Santander y Caixabank– para que presenten sus ofertas, si lo estiman oportuno, al préstamo de 7.371.569,93 euros que la administración local solicitará para construir el edificio que acogerá el auditorio municipal, dependencias como el archivo y 10 pisos para alquiler social.

Las entidades tienen hasta el día 15 a las 14.00 horas para presentar sus ofertas. La mesa de contratación abrirá las propuestas el miércoles 17 y, tras un informe de valoración, en la segunda reunión de la mesa se propondrá a una de las entidades para la adjudicación.

El gobierno local optó por invitar a los bancos con sucursal en la villa para poner en valor que mantengan este servicio en la localidad, toda vez que en los últimos años el número de oficinas bancarias fue decayendo de forma muy significativa.

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Las bases desvelan que se optará por la entidad que ofrezca los intereses más bajos. La intención es que la vida media de la operación sea de 15 años incluyendo los dos primeros de carencia. Y es que durante la construcción del inmueble solo se pagarán intereses, amortizando el capital con pagos trimestrales una vez que la dotación entre en funcionamiento.

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