La oferta de FP en O Morrazo sigue igual, a la espera de una modalidad Dual Intensiva de Telecomunicaciones en Rodeira

El próximo curso 2026/27 presenta poca variedad en la oferta de enseñanzas de Formación Profesional (FP), tal y como se desprende de la presentación que realizó este jueves en Santiago el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, con la oferta por zonas y familias profesionales, que en Galicia supera la barrera de las 50.000 plazas de nuevo ingreso, en concreto 50.224, un 2,22% más que el curso actual .

Todos los ciclos repiten en la comarca y sólo se está a la espera en el Instituto Rodeira de Cangas de que se confirme un curso de Dual Intensivo en el Ciclo Medio de Instalaciones de Telecomunicaiones, que se había pedido y no figura en este primer borrador porque todavía se están cerrando los convenios con las empresas. La Dual Intensiva es una modalidad de FP en la que el estudiante alterna su aprendizaje entre el centro educativo y una empresa con la que formaliza un contrato de formación y cobra un sueldo. Rodeira, que tiene un millar de alumnos, ofrece en horario presencial de mañana la FP Básica de Servcios Comerciales y los Ciclos Medios de Instalación de Telecomunicaciones (con algunas plalzas en Dual Intensivo que se ofertará al alumnado del Ciclo) y de Gestión Administrativa y el Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red. También oferta el Ciclo Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y en presencial por la tarde, el Ciclo Superior en régimen de Dual Intensivo de Asistencia a la Dirección, que figura con 30 plazas. El instituto imparte también dos ciclos superiores online de Desarrollo de aplicaciones web y de Administración y finanzas.

En Cangas, el otro Instituto María Soliño sigue con su misma oferta del Grado Superior de Acondicionamiento Físico.

Por su parte, el IES A Paralaia de Moaña, aunque sin cambios en su oferta de Ciclos sí que pedirá que se corrijan las plazas ofertadas ya que habían pedido reducir a 15, por tema de espacio, en Automatización y Robótica Industrial que, sin embargo aparece en al oferta con 22 plazas; y también en el Medio de Electricidad que sigue con 22 y habían pedido limitar a 18 plazas. Por lo demás seguirá con los Ciclos Superiores de Automatización y Robótica en régimen Dual; y Administración y Finanzas; los dos Medios de Mecanizado e Instalaciones Eléctricas y automáticas, además de dos cursos de FP Básica. Desde la dirección del centro van a remitirt este viernes la justificación del por qué se limitan las plazas para que se corrija esa oferta.

En Bueu, la dirección del IES Johan Carballeira indica que todo sigue igual con los Ciclos Básicos de Peluquería y Estética; Fabricación y Montaje y Actividades Marítimo-Pesqueras, como también los Ciclos Medios de Soldadura, Gestión Administrativa, Peluquería y Cosmética y Estética y Belleza. El instituto imparte los Ciclos Superiores de Construcciones Metálicas y de Administración y Finanzas y el Medio Intensivo de Soldadura y calderería.

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Final de la PAU

En otro orden de cosas, los más de 250 alumnos de la comarca que se presentaron a las pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) concluyeron este jueves los tres días de exámenes con la materia obligatoria de Lengua Galega e Literatura y los de Matemáticas, Latín, Artes Escénicas, Dibujo artístico, Análisis musical y Ciencias generales. A las 13:00 horas ya dieron por concluida una PAUen los que se enfrentaron al desconcierto que les supuso un texto sobre la cantante Rosalía vinculado a la espiirtualidad y los errores de la organización en preguntas en Historia de España y de Dibujo Técnico. "La parte de Lengua gallega les salió bastante bien, a pesar de que la parte de Literatura no era lo que esperábamos. Mates, Latin y Dibujo en la misma línea, en general, resolvieron", señala la profesora del IES María Soliño que acompañó a los alumnos de este centro cangués. El docente del IES Rodeira que hizo igual con los estudiantes de este centro, señala que a su grupo le pareció el examen bastante asequible, como también el de Latín y hubo mejores comentarios entre los alumnos de Matemáticas de Ciencias que entre los de Ciencias generales. En el IES Johan Carballeira de Bueu, el profesorado asegura que salieron contentos de Gallego, aunque no salieron los autores por los que apostaban. Se extendió un rumor por redes sociales, que después se confirmó que era falso, de que una administrativa había filtrado un examen. Fue llamativo ver a los alumnos en la misma aula haciendo Matemáticas, Latín y Dibujo artístico, unos con calculadora, otros con diccionario y quienes tenían que dibujar, con sus acuarelas.