Moaña explora una dirección única en el núcleo histórico tras las obras

Las obras del ambicioso proyecto de humanización del núcleo histórico de San Martiño comienzan este lunes interviniendo en el tramo alto del Camiño da Casa Nova. Así se explicó en una reunión mantenida entre representantes del equipo de gobierno local y de la empresa constructora y residentes en la zona, así como miembros de la Asociación de Veciños de San Martiño.

Se pactó un plan de tráfico durante las obras de modo que siempre esté permitido el acceso a las viviendas o bien desde la carretera provincial de Abelendo o bien desde la Autovía do Morrazo. El Concejal de Obras, Daniel Costas, explica que a medida que avance la ejecución, en el caso de que sea necesario hacer algún corte puntual en el acceso a los domicilios, la empresa lo comunicará a los residentes. Confía en que para las concurridas Festas de San Martiño, en noviembre, los trabajos hayan avanzado lo suficiente para permitir la celebración de los festejos.

Una vez que la humanización esté finalizada el gobierno local promete un estudio sobre las opciones para dotar a todo el núcleo histórico de un circuito de sentido único, como ocurre por ejemplo durante las fiestas patronales. Se trata de una petición histórica de los vecinos de la zona ante la existencia de varios tramos estrechos. Con la humanización en plataforma de hormigón coloreado quedará patente también que no se podrá aparcar en la calle.