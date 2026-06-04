Movilidad
Moaña explora una dirección única en el núcleo histórico tras las obras
Los trabajos de humanización arrancan el lunes por el tramo alto del camino de Casa Nova
Las obras del ambicioso proyecto de humanización del núcleo histórico de San Martiño comienzan este lunes interviniendo en el tramo alto del Camiño da Casa Nova. Así se explicó en una reunión mantenida entre representantes del equipo de gobierno local y de la empresa constructora y residentes en la zona, así como miembros de la Asociación de Veciños de San Martiño.
Se pactó un plan de tráfico durante las obras de modo que siempre esté permitido el acceso a las viviendas o bien desde la carretera provincial de Abelendo o bien desde la Autovía do Morrazo. El Concejal de Obras, Daniel Costas, explica que a medida que avance la ejecución, en el caso de que sea necesario hacer algún corte puntual en el acceso a los domicilios, la empresa lo comunicará a los residentes. Confía en que para las concurridas Festas de San Martiño, en noviembre, los trabajos hayan avanzado lo suficiente para permitir la celebración de los festejos.
Una vez que la humanización esté finalizada el gobierno local promete un estudio sobre las opciones para dotar a todo el núcleo histórico de un circuito de sentido único, como ocurre por ejemplo durante las fiestas patronales. Se trata de una petición histórica de los vecinos de la zona ante la existencia de varios tramos estrechos. Con la humanización en plataforma de hormigón coloreado quedará patente también que no se podrá aparcar en la calle.
Suscríbete para seguir leyendo
- El cuerpo momificado hallado en Monteferro corresponde al de un vecino de Cangas
- Una vecina de Aldán regala a la reina Letizia una mantilla artesanal durante el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo
- Música y memoria por los 100 años del palco
- Localizan sin vida al pescador deportivo de 50 años desaparecido en Cabo Udra, en Bueu
- Un pescador muere en Udra y encuentran en Baiona el cuerpo del bañista desaparecido en Barra
- Retoman la búsqueda del vecino de Vigo desaparecido en la playa de Barra (Cangas) y se incorporan drones y nuevos medios al operativo de rescate
- Los alumnos de O Morrazo, 'desconcertados' con la cantante Rosalía y con el error en la pregunta de Historia
- Miles de motos conquistan Bueu en una nueva concentración de récord