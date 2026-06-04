Elecciones
Moaña salva la mesa electoral del CEIP Quintela con los 130 vecinos de A Bouza
El INE pedía cerrar el colegio, que quedaba con menos de 300 electores
fRAN g. sAS
Unos 130 electores de la zona de A Bouza que votaban habitualmente en el colegio electoral del Alto da Praza de Abastos pasarán a hacerlo, ya desde los próximos comicios, en el CEIP Quintela. El Instituto Nacional de Estadística (INE) aceptó la propuesta del Concello para este cambio que salva la permanencia del propio colegio electoral de Quintela. Este paso se dio tras una comunicación del propio INE pidiendo el cierre del mencionado colegio en los próximos comicios al reducirse el número de electores, que bajaba ya de los 300.
El gobierno local acordó esta solución con las asociaciones de vecinos de Bouza-Quintela y de A Praia-A Seara para evitar una concentración todavía mayor de electores en el Alto da Praza, que era el colegio con más votantes al superar el millar de personas llamadas en cada proceso electoral a las urnas.
Con este cambio, la regidora recomienda a los residentes en la zona de A Bouza a que estén atentos cuando les llegue la tarjeta censal, para acudir a la mesa del CEIP Quintela en las elecciones venideras. Si todo transcurre según lo previsto, las próximas elecciones serían las municipales de mayo de 2027, aunque planea seriamente la sombra de una adelanto de las elecciones generales.
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