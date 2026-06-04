Mariscadoras de Moaña: "Conseguiremos recuperar la playa"

Las mariscadoras de Moaña llevan desde el primero de abril sin poder trabajar en los bancos marisqueros de las playas del municipio tras el cierre decretado por la Xunta, con los informes de los biólogos, por falta de productividad, que atribuyen a la mortandad por baja salinidad debido a las intensas borrascas del invierno. Acuden a diario, organizadas en grupos de hasta ocho personas, para realizar labores de vigilancia contra el furtivismo. Ayer durante cuatro horas, un grupo se encargó de esta tarea. Ven la situación con preocupación "porque de la noche a la mañana quedamos sin nada", aunque son optimistas de que los arenales, sobre todo el gran referente que es el de A Xunqueira para el mrisqueo a pie en la ría de Vigo, se recupere y vuelva a criar almejas japónica o babosa y berberecho, que ya estaba empezando a hacerse resistente a la plaga del parásito de la Marteilia cochillia . Las lonjas sufren este cierre.

Las mujeres están confiadas en que los bancos de Moaña se puedan recuperar en un futuroy no muy lejano: "Seremos capaces de recuperar la playa", señalan mientras no dejan de vigilar el arenal.

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El colectivo, integrado por 49 personas, se ha acogido al cese de actividad, la mayoría de ellas con la prestación del ISM, de 1.060 euros, al reunir el tiempo de cotización; y una pequeña parte, que no llega a esa cotización porque entró después a trabajar, sigue pendiente de la firma del convenio con la Consellería de Mar al que se adhirió la Cofradía para la regeneración de los bancos y que les permitirà percibir una ayuda, que en este caso es menor, de 696 euros y quedar exentas, como se compormetió el ministerio, de pagar la cuota a la Seguridad Social.Por el momento no hay fecha para la firma, primero tiene que ser aprobadoel convenio en el Consello de la Xunta. La consellería ya firmó tres convenios desde mayo con las cofradías de Noia, Vilaxoán y Muros y hoy está previsto que la conselleira, Marta Villaverde, haga lo mismo con la de Vilanova.