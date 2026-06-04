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El ganador del Premio Johan Carballeira de Poesía renuncia a ser jurado al no aceptarse obras en gallego reintegracionista

Eugénio Outeiro Lojo asegura que el trato recibido por el Concello de Bueu y por Edicións Xerais de Galicia ha sido muy bueno, pero califica de "vergonzosa" la decisión de prescindir de textos reintegrados

Eugénio Outeiro Lojo recoge el Premio Johan Carballeira de Poesía en la edición de 2025.

Eugénio Outeiro Lojo recoge el Premio Johan Carballeira de Poesía en la edición de 2025. / Santos Álvarez

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César Collarte

Bueu

El ganador de la pasada edición del Premio Johan Carballeira de Poesía, Eugénio Outeiro Lojo, ha presentado su renuncia a ser parte del jurado de este año (derecho que le correspondería como vencedor en 2025) al considerar que las bases del certamen excluyen la posibilidad de presentar trabajos en gallego reintegracionista. Outeiro se llevó el galardón precisamente con un poemario que seguía la normativa reintegracionista, «Réquiem», por lo que considera que participar este año en un jurado «que tendría que discriminar las obras por cuestión de forma» iría en contra de sus propias convicciones.

El poeta nacido en Vilagarcía de Arousa, pero residente en Lugo, admite que el trato ofrecido tanto por el Concello de Bueu como por Edicións Xerais de Galicia -que publica las obras ganadoras del Premio Johan Carballeira- «ha sido muy bueno», pero que la decisión de no aceptar textos en gallego reintegrado, «parece que por mi causa, es vergonzosa». Señala su «tristeza» por no poder ser jurado, pero también por la sensación de que «se hayan cerrado puertas a otras personas por culpa de mi participación, de que ahora tengo un premio que ningún otro reintegracionista va a poder tener. Es absurdo. Es injusto».

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En un comunicado remitido al concello buenense añade asimismo que la limitación en materia de elección ortográfica o de perspectiva en cuanto al gallego en cualquier tipo de premio o certamen creativo «constituye una discriminación gratuita y sin sentido», y sentencia manifestando que si Johan Carballeira estuviese vivo, «no podría presentarse al premio al que da nombre, ya que defendía 'la unificación de la lengua gallega en la grafía sobre bases etimológicas'».

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