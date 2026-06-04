Los estudiantes, ya con menos nervios, ante el último día de la PAU

Los más de 250 estudiantes de la comarca de O Morrazo que están realizando la Proba de Acceso á Universidade (PAU) afrontan hoy el último día de exámenes. Una jornada que la mayoría afrontan ya con menos nervios después de las dos primeras jornadas, en la que se concentraron la mayoría de las pruebas. Las sensaciones del miércoles fueron mucho mejores, sobre todo después de un primer día marcado por el desconcierto que generó la inclusión de un artículo sobre la cantante Rosalía en el comentario de texto del examen de Lengua Castellana y Literatura, el malestar por el enfoque de una pregunta en el de Historia de España o la polémica por los enunciados en el de Dibujo Técnico y que motivaron peticiones de dimión por parte de docentes.

La jornada del miércoles incluyó los exámenes de lengua extranjera, Biología, Historia del Arte, Química o Geografía, entre otras materias.

Las pruebas de hoy serán solo en horario matinal. A las 9.30 horas será el examen de Lingua Galega e Literatura y luego será el turno de Matemáticas, Latín, Dibujo Artístico o Ciencias Generales, en función de las modalidades de bachillerato del alumnado.