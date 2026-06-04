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Colegios de Moaña

El CEIP Domaio vuelve a reinar en los premios de cooperativismo

Los estudiantes del centro se alzan con galardones en cuatro categorias distintas

Gala de entrega de los premios de la edición anterior.

Gala de entrega de los premios de la edición anterior. / URDIME SCG

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Fran G. Sas

Moaña

El CEIP Domaio demostró, un año más, que es el claro dominador de los Premios de Cooperativismo que cada año convoca la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración. En la edición de este año volvió a dominar claramente entre los siete centros presentados, pues sus alumnos lograron cuatro galardones en la modalidad de actividades artísticas.

En segundo ciclo de Infantil ganó con el trabajo «O pobo maia. Pingas de cooperación». En 1º y 2º de Primaria se impuso con «Aprendemos de Xapón. Exemplo de cooperación». Los alumnos de 3º y 4º ganaron con «Cooperación. Pequenas accións que moven o mundo» y los de 5º y 6º se impusieron con el proyecto «NeuRoma: Conexións cooperativas».

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