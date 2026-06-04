Daniel Chapela recoge firmas «contra o peche» del aparcamiento de Beluso y el gobierno convoca a los vecinos a una reunión en la Casa do Pobo

El concejal no adscrito del Concello de Bueu, Daniel Chapela, inicia una recogida de firmas en Beluso «contra o peche» del aparcamiento situado delante de la Casa do Pobo. El edil asegura que el proyecto para el desarrollo urbanístico de la unidad de actuación del centro de la parroquia supondría la desaparición de esa zona de estacionamiento. «Sería a quebra absoluta do comercio local», en palabras de Chapela, que insta al PP y a su portavoz, Elena Estévez, a «recapacitar» el voto de la formación popular, un mensaje que también lanza a los ediles del BNG y PSOE.

«Quérolles pedir aos meus antigos compañeiros que deixen de lado as siglas e o que votaron en 2024 e que co proxecto na man apoien á veciñanza. É vergonzoso que haxa 16 concelleiros que respalden que Beluso quede sen prazas para facer a compra», afirma el exconcejal del PP. Chapela acusa al gobierno local de «falta de xestión, que leva anos sen concretar definitivamente o proxecto».

Esta recogida de firmas coincide con la reunión convocada por el gobierno local de Bueu para hoy mismo a las 20.30 horas en la Casa do Pobo. Esa cita tiene como finalidad presentar al vecindario el proyecto para la reurbanización de la Rúa Nova, que acaba de recibir fondos del Plan Extra y del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra por valor de 800.000 euros.

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Esa propuesta es complementaria a la unidad de actuación del centro de la parroquia y desde la Alcaldía aseguran que se aprovechará la convocatoria de esta tarde para explicar cómo se articulará el tráfico y el estacionamiento en todo este entorno de Beluso. «Aproveitaremos este encontro coa veciñanza para desmontar bulos», afirma de manera tajante el alcalde, Félix Juncal.