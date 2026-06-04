Una inmensa cascada de flores blancas, para llamar a la paz desde el Corpus Christi de San Martiño, en Moaña

El Corpus Christi de San Martiño, la parroquia originaria de Moaña, llenará de color y flores el entorno de la iglesia románica este domingo. Como cada año, el arte efímero correrá a cargo de la Asociación de Alfombristas de San Martiño, que, con el apoyo de varias vecinas, aceleró en los últimos días los trabajos de recogida de flores y separación de pétalos. Con ellos se darán forma a las alfombras sobre las que pasará la procesión, tras una misa prevista para el mediodía del domingo.

Este año, la escenografía contará con una gran novedad: una gigantesca cascada de rosas blancas elaboradas con bolsas de plástico sobre una red artesanal, que caerá desde el campanario del templo parroquial. El diseño y la idea son obra de Paula Juncal, mientras que el trabajo para hacerla realidad, iniciado en febrero, fue realizado por las integrantes del colectivo junto al resto de voluntarias.

Las voluntarias, esta semana, apurando el trabajo para tener todo listo el domingo. / Gonzalo Núñez

Juncal, que estudió Bellas Artes, explica que tomó la idea hace un par de años, «al ver en Edimburgo, Escocia, las cascadas de flores que hacen para conmemorar a los caídos en las dos guerras mundiales». La pieza, concebida como una instalación artística, tendrá 15 metros de largo, seis de ancho y una red con un peso de 35 kilos. A lo largo de su extensión se instalarán unas 9.000 flores que, a buen seguro, no dejarán indiferente a quienes acudan a ver la procesión. La elección del blanco responde a un llamamiento a la paz.

Al margen de esta cascada, tampoco faltarán las tradicionales alfombras de pasillo, coloridas y con motivos florales y geométricos, que marcarán todo el recorrido de la comitiva entre el templo parroquial y el cruceiro barroco al que llegará la procesión. Además, en el atrio, antes de las escaleras de bajada a la calle y delante de la fachada principal, se apostará este año por una alfombra de homenaje a los peregrinos que realizan el Camino de Santiago.

Tras semanas de trabajo, la prueba de fuego llegará durante la noche del sábado y a primera hora de la mañana del domingo. En ese escaso margen de tiempo, las alfombristas tendrán que colgar de la iglesia la red con las flores blancas, pintar en el suelo todo el patrón de las alfombras y, después, extender los pétalos, las conchas y la arena pintada hasta completar unas obras que solo durarán hasta que la procesión pase sobre ellas.

La Asociación de Alfombristas de San Martiño elabora, desde su constitución, obras de arte efímero para distintos eventos, como fiestas o exposiciones en Moaña. Uno de sus principales retos es sumar más integrantes que ayuden cada año a hacer más grande la festividad del Corpus Christi en San Martiño.