El centro de Cangas se cierra al tráfico este viernes para la Carrera y Andaina "Luces Adicam"

Cangas se prepara para acoger en la noche de este viernes, a partir de las 22:30 horas, la IV edición de la Carrera y Andaina Luces de Adicam, un evento solidario y familiar organizado por la Asociación de diagnosticadas de cáncer de mama y ginecológico (Adicam) que tendrá un recorrido de 5 kilómetros desde la sede del colectivo en la Casa da Bola por el frente marítimo y paseo de Rodeira. Para la realización de este encuentro, el Concello de Cangas, a través de la Concejalía de Seguridade Ciudadana, ha elaborado un plan de tráfico con cortes a la circulación rodada en el centro urbano.

Tal y como señalan desde el Concello, quedará cortado el tráfico entre la rotonda das Ondiñas y el cruce de la avenida de Marín y Méndez Núñez desde las 22:15 horas. Habrá señalización informativa tanto en la rotonda dos mexilóns como en la del Gordo, al otro extremo, así como en el cruce de Aldea de Arriba con desvíos alternativos.

Mapa con los cortes de tráfico para el evento de Adicam. / Cesareo

La primera prueba será la carrera que parte a las 22:30 desde el paso de peatones que está entre la plaza de abastos y la Alameda Nova con un recorrido hacia la rotonda das Ondiñas, para girar cara al muelle de pasajeros y recorrer todo el paseo marítimo hasta Rodeira. Regresará por el carril bici hasta la entrada de Félix Ozamix, Méndez Núñez y Castelao hasta la Casa de Bola. A las 22:40 horas comenzará la andaina con el mismo recorrido, pero a un ritmo más lento y con ambiente festivo y familiar.

Durante la celebración del evento no se puede circular ni emplear aparcamientos en las zonas cortadas al tráfico para garantizar la seguridad de las personas. La zona que está entre la plaza de abastos y la Casa da Bola será el centro neurálgico o zona cero del evento por lo que no se podrá estacionar desde las 14:00 horas del viernes y hasta el remate de la actividad. Desde Protección Civil y Policía Local piden que las personas acudan con tiempo para estacionar en los lugares de costumbre y vigilen a los niños durante todo el recorrido, además de consultar las paradas alternativas de taxi y autobuses ya que quedarán afectadas.

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En este evento uno de los elementos más característicos es la iluminación rosa que acompaña todo el recorrido. las personas participantes recibirán luces en el momento de recoger sus dorsales creando una estampa muy emotiva, como una marea de luz avanzando junto al mar, símbolo de unión, apoyo y visibilidad, tal y como indican en Adicam: "Queremos que sea una noche para disfrutar en familia, haciendo ejercicio al aire libre y compartiendo un momento muy especial en comunidad". El objetivo de esta iniciativa va más allá del ámbito deportivo. Por un lado, ayuda a recaudar fondos para mantener los servicios gratuitos que Adicam ofrece a personas diagnosticadas y sus familiares y por otro, visibiliza la realidad del cáncer de mama y ginecológico, fomentando la unión y el apoyo social. El reto para este año es alcanzar las 1.300 personas inscritas -el año pasado fueron 1.200- y a última hora de la mañana ya estaban rozando esta cifra.