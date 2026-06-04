Cangas protesta con SOS Sanidade en Vigo para mejorar las listas de espera y Moaña lo hace desde la Casa do Mar

Cangas y Moaña volvieron a vivir una mañana de protestas por la defensa de la sanidad pública, convocadas por la Plataforma SOS Sanidade Pública de Galicia que organizó concentraciones ante los hospitales y centros de salud. A Voz da Sanidade de Cangas se desplazó a la concentración que se celebró a las 11:00 horas ante el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y la Plataforma de Defensa da Sanidade Pública de Moaña lo hizo a las 12:00 ante la Casa do Mar en donde su portavoz Gabriel Ferral leyó el manifiesto conjunto de las plataformas. La portavoz de Cangas, Carmen Nores, asegura que se desplazaron vecinos en cinco coches particulares y una docena de personas en autobús.

En estas protestas reclamaron soluciones a las listas de espera que son consecuencia "de la falta de recursos, de las barreras asistenciales de acceso al sistema, de la mala gestión, la baja actividad de los hospitales públicos y la doble dedicación del personal facultativo que trabaja en la pública y en la privada". Criticaron que las listas de espera están manipuladas por el Sergas y dijeron que las personas en espera para operarse aumentaron en un 30% desde la pandemia. Ferral ofreció datos de que las personas en espera en 2019 eran 32.874 y en diciembre de 2025 eran 46.775.

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Concentración de vecinos de Moaña en la mañana de este jueves ante la Casa do Mar. / Fdv

En el manifiesto se criticó también el tiempo medio de espera quirúrgica en un 27% al cerrarse 2025 en 73,19 días y que el Sergas manipulaba datos ocultando a pacientes en las Listas No Estructurales. Desde SOS Sanidade Pública se insistió en una tabla de diez reivindicaciones: Incremento del presupuesto sanitario, dar a conocer las listas ocultas, sin maquillajes; prioridad para los problemas de riesgo de muerte o invalidez, utilización intensiva de los recursos del sistema sanitario público, incrementar el personal en Atención Primaria y Hospitales, potenciar la dedicación exclusiva de profesionales sanitarios y la Atención Primaria de salud con un nuevo modelo de Atención Multidisciplinar; además de mejorar la coordinación entre Atención Primaria y hospitalaria; desarrollar una red de camas de media y larga estancia y desarrollar la atención sociosanitaria que obliga a estancias innecesarias en centros hospitalarios.