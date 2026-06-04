Cangas alega falta de estudios hídricos y sonoros en el proyecto de Cova das Minas

El gobierno local de Cangas ya remitió a la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidad de la Consellería de Medio Ambiente las alegaciones al proyecto de campamento turístico de Cova das Minas, el primero de los dos que están a exposición pública para el estudio de impacto ambiental. Desde el ejecutivo cangués ya se adelanta que las que se presenten al segundo proyecto, en Igrexario, también en la parroquia de O Hío, van a ser muy similares.

Después de estudiar el proyecto de Cova das Minas, los técnicos municipales sostienen que no se cumple con el documento denominado «Estudio de Impacto Ambiental Simplificado», que no se procede a efectuar un análisis de los efectos acumulativos o sinérgicos del proyecto sobre los elementos ambientales afectados ni se analiza la interacción de estos en los términos requeridos. También afirman los técnicos que no se analizaron los efectos sobre el consumo de recursos hídricos que se derivan de la implantación de la actividad, que solo se señala en uno de los apartados de dicho estudio de impacto ambiental que «el consumo de agua para la fase de obras será el mínimo necesario. En cuanto a la fase de explotación, el campamento tendrá suministro eléctrico, abastecimientos, saneamiento y recogida de basura, cuyas dotaciones se conectarán a la vía adyacente de la red municipal».

Los técnicos municipales recogen el informe de la UTE Gestión Cangas (concesionaria del ciclo de agua) en el que se pone de manifiesto claramente la insuficiencia de recurso hídrico en la zona para satisfacer las necesidades de actividad del campamento de turismo pretendida. Considera el Concello claramente insuficiente el análisis que se realiza la hidrología de la zona , sin amparo en estudio hidrológico ninguno y no teniendo en cuenta las aguas de escorrentías existentes en la zona, las que se verán alteradas mediante la implantación de las instalaciones del campamento turístico, modificando su normal recorrido en una zona con pendiente.

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Las alegaciones también hacen mención a la incidencia acústica. «No se prevé que un aumento de la población temporal en la zona produzca grandes cambios en la calidad acústica de la zona. Todas estas emisiones que se produzcan tendrán consideración discontinuas y no producirán una modificación en la calidad sonora de la zona ya que el alojamiento turístico es una actividad existente en la actualidad. Así mismo, será compatible con el entorno al no entrañar un cambio sustancial en las actividades desarrolladas actualmente en la zona». Esto es lo que manifiestan los promotores del proyecto, sin embargo, el gobierno local no está de acuerdo. Asegura que dice todo eso sin aportar un estudio acústico que soporte tales afirmaciones cuando resulta evidente el incremento de ruidos que se originará una zona eminentemente residencial por la implantación de una actividad turística que dará acogida a cerca de un centenar de personas.