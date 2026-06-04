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Bueu inaugura mañana y acoge durante un mes la exposición fotográfica de José Suárez

La muestra, que se estrena a las 20 horas, selecciona un total de 31 imágenes tomadas en el municipio

Los concejales Alberto Moital y Carmen García, en la sala Domínguez Búa con los últimos detalles de la exposición.

Los concejales Alberto Moital y Carmen García, en la sala Domínguez Búa con los últimos detalles de la exposición. / FDV

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César Collarte

Bueu

La sala Amalia Domínguez Búa acogerá desde mañana y hasta el próximo 5 de julio una exposición fotográfica de José Suárez integrada por un total de 31 imágenes tomadas todas ellas en Bueu. La muestra está organizada por el Concello y por el Centro de Estudios Fotográficos, y supone la primera vez en la que estas fotografías se podrán ver en el municipio. La inauguración está prevista para las 20 horas, con la asistencia de familiares de un artista con una fuerte vinculación con Bueu.

La actividad se enmarca dentro del Año José Suárez, que el concello ha hecho coincidir con la celebración del Día das Artes Galegas 2026, dedicado al artista, y ha sido posible gracias a los contactos mantenidos por los concejales de Cultura y Patrimonio, Carmen García y Alberto Moital, respectivamente, con la familia de Suárez. La intención no es otra que la de dar a conocer el legado de un fotógrafo ampliamente reconocido por su serie «Mariñeiros», en la que otorga un gran protagonismo a las gentes y los espacios de Bueu.

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Suárez está considerado uno de los principales referentes de la fotografía gallega y española del siglo XX. Nacido en Allariz en 1902, visitó Bueu entre 1935 y 1936, en donde tomó las imágenes que componen la serie «Mariñeiros». Su llegada a Bueu coincide con una eclosión política y cultural, con la presencia de figuras como Castelao, Maruja Mallo o Rómulo Gallegos, entre otros. Su presencia en tierras buenenses se enmarca dentro del encargo que recibe por parte de la Compañía Industrial del Film Español para realizar varios documentales sobre la cultura gallega, visitando gracias a ello diferentes lugares de las Rías Baixas, como Rianxo o la citada Bueu.

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