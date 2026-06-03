Vecinos de Cangas auxilian a un perro que cayó desde un primer piso a la acera en la calle Gondomar
La Policía identificó por el chip al propietario y le advirtió de la obligación de llevarlo a una clínica veterinaria para su revisión
No se sabe muy bien cómo pudo hacer, pero un perro cayó en la mañana de este miércoles desde una ventana de un primer piso en la calle Gondomar de Cangas, en el entorno del centro urbano de la avenida de Marín, a la acera. La caída fue presenciada por varias personas que se encontraban en una terraza de un local de hostelería y una de ellas acudió a auxiliar al animal, un pequeño ejemplar de raza podenco, que se lamentaba de dolor en una pata.
Hasta el lugar se desplazó la Policía Local que por el chip del animal identificó y alertó al propietario que en ese momento se encontraba fuera de la vivienda paseando precisamente a otro animal. El hombre recogió al perro herido y lo llevó para la vivienda al entender que no le apreciaba daños, pero con la advertencia de la patrulla de que tenía que pasar por una clínica veterinaria para que le hicieran una revisión.
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