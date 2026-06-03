El PP de Cangas reprocha que diez años después el BNG detecte un millar de casas que no pagan la basura en O Morrazo

El grupo municipal del PP de Cangas manifiesta su indignación por la confirmación desde la Mancomunidade de O Morrazo, que gestiona la basura en Cangas, Moaña y Bueu, de que se abren expedientes para dar de alta 1.082 viviendas, de las cuales 250 en Cangas, que llevaban cuatro años sin pagar el recibo. Para el PP, que lidera Dolores Hermelo, esta situación evidencia un descontrol administrativo injustificable y dicen que sorprende que después de una década gobernando el BNG y sus socios en la Mancomunidade, se enteren de que había más de un millar de casas «fantasma» sin abonar el servicio: «A orde lóxica e xusta de calquera administración sería actualizar primeiro o padrón fiscal para que paguemos todos e, así pagar menos. Con todo, eles fixeron o contrario primeiro meteronlle a man no peto dos cidadáns que si cumpren, aprobando un taxazo que case duplica o recibo previsto para 2027, e logo puxéronse a revisar quen non pagaba».

Dicen que se trata de una línea de gestión «atropelada e de costas a realidade» y alertan de que dos semanas después siguen sin tener ningún tipo de respuesta a las alegaciones presentadas a la nueva ordenanza de funcionamiento del servicio. Los populares insisten en que esta norma tiene un carácter puramente confiscatorio, irreal y gravemente perjudicial para el tejido productivo de Cangas y de todo O Morrazo. Advierten de que la ordenanza impone franjas horarias estrictas y totalmente incompatibles con la realidad turística y comercial de la villa. Al limitar el depósito de la basura únicamente a la franja de 20:00 a 23:00 horas, el gobierno local aboca a los hosteleros a retener los residuos en el interior de sus locales durante la afluencia de clientes.