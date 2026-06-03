El perro que cayó de la ventana de un edificio en Cangas

El perro que cayó de una ventana de un edificio en Cangas

Ocurrió en la calle Gondomar y el increíble suceso fue presenciado por varias personas que se encontraban en una terraza, una de ellas acudió de inmediato a socorrer al animal. La Policía avisó al dueño y éste lo llevó a casa. Los agentes advitieron al propietario del pondenco que tenia que llevarlo al veterinario.

El Corpus puede con el Papa en Morrazo

El Corpus puede más que el Papa en Morrazo. Los párrocos de Cangas y Bueu se centran más en esta festividad y en los preparativos que conllevan que en organizar viajes a Madrid para ver como triunfa el Papa en Madrid, donde la semana pasada lo hizo Bad Bunny, también de blanco. Esperemos que esta quietud, este no levantar pasiones en OMorrazo, no se deba a la encíclica que León XIX publicó la semana pasada, tildada por algún sector de progresista. A lo mejor, cuando algún día visite Santiago, nombre del patrono de Cangas, la movilización será mayor.

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Ya llegará la pedida de dimisión del tripartito, que a todo se llega

Es raro que no pidan la dimisión del gobierno tripartito en Cangas, ahora que el PP están con esos salmos allá en Madrid, dispuesto incluso a negociar con Junts per Catalunya y a pactar con Vox, algo que también dijo que nunca haría y lo está haciendo en las comunidades autónomas. Pero todo llegará también. De hecho, uno de los argumentos que la derecha emplea se puede aplicar a Cangas, porque tampoco hay presupuestos nuevos.