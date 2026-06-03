Nace MetroMinuto Moaña, el plan para animar a acudir al centro urbano a pie y reducir la saturación de coches

El Concello de Moaña presentó este miércoles la iniciativa «Moaña, cada paso conta», una campaña con la que busca fomentar los desplazamientos a pie hacia el centro urbano y promover el uso de varios espacios como aparcamientos disuasorios. La propuesta se apoya en tres ideas principales: los beneficios físicos y mentales de caminar, el ahorro económico que supone reducir el uso del coche y la ganancia de tiempo frente a la dificultad de encontrar aparcamiento en un casco urbano cada vez más saturado, especialmente en los meses de verano. O Con, el muelle de A Mosqueira, la explanada del antiguo cuartel en A Xunqueira, la explanada de Samertolaméu y el entorno de los institutos son las zonas que se proponen para estacionar y llegar paseando al centro.

El gobierno local ha diseñado una campaña de cartelería que se distribuirá por distintos puntos de Moaña y también a través de las redes sociales. Los mensajes inciden en las ventajas de caminar en los desplazamientos cotidianos, especialmente para acudir al centro de la villa. A esta acción se suman los planos en gran formato del MetroMinuto Moaña, una herramienta visual que permite identificar de un solo vistazo las zonas recomendadas para aparcar y los minutos necesarios para llegar a pie a los principales servicios y puntos de interés del municipio. El diseño, inspirado en los planos de metro, busca facilitar la lectura y captar rápidamente la atención de vecinos y visitantes.

La campaña arrancará de forma inmediata y forma parte de las medidas con las que el Concello pretende descongestionar el centro urbano ante la próxima llegada de turistas durante la temporada estival.

La presentación, el miércoles, ante colectivos vecinales y entidades sociales. / Gonzalo Núñez

La presentación corrió a cargo de la alcaldesa, Leticia Santos, y de las ediles de Mobilidade y Benestar Social, Dolores Chapela y María Sanluis. Al acto, celebrado en el salón de plenos, fueron invitados representantes de asociaciones vecinales y colectivos sociales, entre ellos Aspamsim y la Asociación Española Contra el Cáncer.

Chapela destacó la «ilusión» que genera el proyecto, al considerar que supone una apuesta por una movilidad más sostenible. «Priorizamos siempre a las personas por encima de los vehículos. Queremos trasladar lo bueno que es caminar, sobre todo en los desplazamientos más cotidianos que hacemos a diario para ir al centro. Muchas veces cogemos el vehículo particular y perdemos más tiempo pensando dónde estacionar que si fuésemos andando», señaló.

La edil añadió que «con una cosa tan sencilla como caminar obtenemos beneficios para nuestra salud, ahorro económico y una reducción de emisiones contaminantes».

Durante la presentación, la alcaldesa explicó cada uno de los carteles de la campaña y los describió con detalle para los asistentes con discapacidad visual. En total, se utilizarán siete modelos distintos de paneles, cada uno centrado en una de las ideas principales de la iniciativa.

Uno de los lemas. / FdV

Entre los lemas figuran «Son 8 minutos. É o teu corazón», sobre la mejora de la circulación y la reducción de la presión arterial y del colesterol; «Camiñar reduce o estrés e sube a túa enerxía»; «Un pobo que camiña respira mellor»; «Camiñando tamén se aforra»; «Cada día un café en gasolina. Camiñar é gratis»; y «10 minutos buscando aparcar. 5 minutos andando».

Al finalizar el acto, la edil de Benestar Social repartió entre los asistentes chalecos reflectantes con el logo de la Escola de Saúde de Moaña, con el objetivo de reforzar también la seguridad vial de los peatones durante la noche.

Otro de los lemas elegidos. / FdV