Moaña cobra 20.750 euros al centro de salud por la licencia de primera ocupación pero exime al Sergas del IBI, como fija el convenio

El nuevo centro de salud de Moaña, que entrará en servicio el lunes 15 de junio, todavía no cuenta con licencia de primera ocupación. La tramitación está pendiente de completarse una vez que la Consellería de Sanidade abone la tasa correspondiente, que asciende a 20.750 euros. La Xunta había solicitado una rebaja de este importe, pero la normativa municipal no permite aplicar bonificaciones en este tipo de tasas. La cuantía se calcula sobre el 0,25% del coste total de la construcción. La Administración autonómica invirtió 8,3 millones de euros en el inmueble.

Donde sí habrá una bonificación completa será en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, explica que el gobierno local llevará al pleno una modificación de la ordenanza municipal para que la Xunta quede exenta de pagar el IBI del nuevo edificio, al tratarse de un servicio sanitario público.

La regidora recuerda que esta medida formaba parte de los compromisos recogidos en el convenio firmado en 2020 entre ambas administraciones, «y el Concello lo cumplirá por completo», señala.

El cumplimiento de ese acuerdo es, precisamente, uno de los puntos de fricción entre el Concello y la Xunta. El gobierno local, del BNG, el PSOE y los colectivos que integran la Mesa da Sanidade critican el «incumplimiento» del convenio por parte de la Administración autonómica, después de que se haya decidido mantener el Punto de Atención Continuada (PAC) centralizado en Cangas y no recuperar un servicio de urgencias pleno en el nuevo centro de salud de Sisalde.

El modelo propuesto, que contempla atención con un médico de urgencias en horario de tarde y el funcionamiento durante las 24 horas de la ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería, es considerado «insuficiente» por la Mesa da Sanidade. Mantiene la manifestación convocada para el 14 de junio. Por ahora, el ejecutivo local continúa a la espera de una reunión con el Sergas para abordar esta demanda.

La otra parte del convenio relativa a bonificaciones fiscales ya fue ejecutada. El pleno de la corporación de Moaña aprobó en su día una bonificación del 95% a la Xunta en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).