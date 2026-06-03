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Moaña celebra una nueva edición de su Feira de Vida Saudable que incluye son cubano

Se celebra el 14 de junio en el arbolado de A Xunqueira

Coral Ríos, Rubén Viéitez, José Manuel González y Pilar Curro, en la presentación de la feria.

Coral Ríos, Rubén Viéitez, José Manuel González y Pilar Curro, en la presentación de la feria. / Fdv

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Cristina González

La zona de arbolado de A Xunqueira en Moaña acogerá una nueva edición de la Feira de Vida Saudable que este martes presentó la concejala de Promoción Económica del gobierno local, Coral Ríos; con el edil de Deportes, Rubén Viéitez, acompañados por José Manuel González, de la Asociación Moaña Antiqua y Pilar Curro, de Titalee Ioga. Se trata de la sexta edición de esta feria que está previsto que se celebre el 14 de junio y que incluye como novedad este año el baile, con son cubano, con miembros de Galidancia y Bachata con Rodrigo Palacios.

Dentro de las disciplinas de yoga, habrá yoga tibetano con Antonio Cigarrán; y Pilar Curro realizará una introducción a la meditación y una práctica de yoga y sonido con Ana Vidal Shanti. Repite Nigel Webb con tai yoga, que son estiramientos asistidos y hará una demostración entre el público asistente. Repite también Sara Rodríguez con biodanza y habrá puestos de artesanía y comida.

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