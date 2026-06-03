Un mercedes a la deriva en Rodeira. La Policía Local de Cangas indaga sobre la propiedad de un mercedes que lleva más de un mes aparcado en Rodeira y tiene dañada su chapa. La principal hipótesis que se barajaba era la de que el vehículo de alta gama pudiera ser de un marinero se fuera a hacer una marea. Después de esta indagación, el coche sigue ahí.

Regalos que recuerdan otra época

Damos pasos atrás gigantescos. Eso de los regalos a la Reina de España nos recuerda mucho la etapa franquista, en la que se daban agasajos a Carmen Polo de Franco, la esposa del dictador. Un coruñés de provincia, quien les habla, recuerda como los comercios de la Calle Real de la ciudad herculina cerraban sus puertas cuando se anunciaba la visita de Carmen Polo, porque se antojaba obligatorio regalarle aquello con lo que se había encaprichado. Así que la única manera de escapar era cerrar.

La contraprogramación del tripartito

Miren por dónde que el gobierno tripartito cangués ya aprende a realizar contraprogramaciones. Es una prueba de que la campaña electoral ya está ahí. Bueno, aunque a fuerza de ser sincero, para el PP de Cangas comenzó nada más saber que no iba a obtener la alcaldía. Que no sabemos si esta estrategia tan intensa dará después buenos resultados en las urnas o no. Lo que si sabemos es que agota. Son, ahora más que nunca, malos tiempos para la lírica.