Las mariscadoras de Moaña llevan dos meses sin trabajar por el cierre de los bancos por la Xunta

Los bancos marisqueros de Moaña, que tienen como principal referente la playa de A Xunqueira, están cerrados desde principios de abril por la Consellería de Mar tras los informes técnicos por falta de productividad que atribuyen a los episodios de baja salinidad, con resultados de un 4% o incluso cero, por las continuas e intensas lluvias del invierno que provocaron la mortandad del recurso -almejas y berbercho- en un arenal, como el de A Xunqueira, que se caracteriza porque permanece muchas horas al descubierto y, por lo tanto, filtra mucha agua dulce en su arena. No ocurre tanto en Domaio o en Meira.

Las 49 mariscadoras de a pie de esta cofradía llevan desde entonces sin poder acudir a trabajar, sólo a labores de mantenimiento, limpieza , traslados de marisco y rareos y la previsión es que no puedan hacerlo hasta final de año, aunque son optimistas en que el problema de mortandad en A Xunqueira sea algo puntual y se recupere. «Nos costó asimilarlo a todas», asegura una de las mariscadoras que recuerda que el 30 de marzo trabajaron y ya tenían hora para acudir de nuevo al día siguiente pero no llegó la autorización de la Xunta, que es quien la otorga: «Nos sentó como un jarro de agua fría». Dejaron de trabajar y sin saber cómo iban a cobrar. Por eso que se tuvieron que acoger, por primera vez en la historia de este colectivo a excepción del COVID, como reconocen en la asociación local que las aglutina, a las prestaciones del ISM por cese de actividad. La cofradía se adhirió también al convenio con la Consellería de Mar para la regeneración de bancos, con un proyecto de restauración, y que contempla también ayudas por cese. De esta forma, todas las mariscadoras quedarían cubiertas con ayudas, incluidas las que no cumplían con el mínimo de cotización que exige el ISM, si bien con distintos importes ya que la prestación estatal es de 1.060 euros sin cuotas a la Seguridad Social; y la del convenio de la Xunta es de 696 euros, pagando el seguro, si bien desde el ministerio se habían comprometido a eximirlas de esta obligación, aunque se sigue a la espera de una confirmación.

Buena parte de las mariscadoras de Moaña -al menos una treintena- han podido acogerse al cese en el ISM hasta el 31 de diciembre prorrogable -se habla de un año-ya que reúnen el tiempo de cotización suficiente que les da derecho a esa ayuda. Entre 12 y 17 meses de cotización da derecho a 4 meses de prestación; de 18 a 23 meses, a 6 meses: de 24 a 19 meses aumenta a 8 meses de prestación; de 30 a 35 meses cotizados, permite 10 meses de ayudas; de 36 a 42 son 12 meses de prestación; de 43 a 47, llega a 16 meses de ayuda y de 48 meses o más da derecho a 24 meses de prestación. La gran mayoría tiene cotización para los 12 meses de prestación si el cierre de los bancos se prolonga un año.

Al Consello de la Xunta

Por el contrario, una decena de mujeres no llegaban a ese mínimo de cotización y son las que están pendientes del convenio de la Xunta, aunque la asamblea de la cofradía aprobó adelantarles el dinero para que tuvieran un ingreso. Por el momento, el convenio sigue sin firmarse y sin fecha por parte de la Consellería de Mar que ayer confirmaba que primero tiene que ser aprobado por el Consello de la Xunta. Por el momento ya aprobaron y firmaron convenios con la Cofradía de Noia el pasado 20 de mayo, por importe de 1,6 millones para paliar los efectos de los temporales y la baja salinidad; con la Cofradía de Vilaxoán, el pasado 27 de mayo, por importe de 206.479 euros; y este pasado 1 de junio con la Cofradía de Muros por valor de 352.403 euros. Por otra lado, están aprobados y pendientes de firmar los convenios con las cofradías de Cabo de Cruz y Vilanova que se espera firmar a finales de esta semana, tal y como confirma la consellería. En el caso del convenio con Noia, la consellería confirma que además de regeneración biológica, asegura un componente social con una alternativa de ingresos para las personas afectadas por el cese. El proyecto en el estuario del río Tambre y en la ensenada de Esteiro contempla la participación progresiva de hasta 200 mariscadoras en tareas esenciales para devovler a los arenales su máxima productividad. Entre las tareas, hay retirada de algas y conchas, rareos y traslados de especies y un control de los depredadores, además de la siembra de 8 millones de unidades de almeja este año y otros 2 millones en 2027, junto a labores de vigilancia. Es algo que ya hacen las mariscadoras de Moaña que vigilan a diario y tienen semilla pedida para septiembre y octubre.

Mariscadoras de Moaña jubiladas aseguran que no es la primera vez que se dan estos episodios de mortandad y que antes no había ceses, pero se regulaban cogiendo hasta un kilo de bivalvo, pero no daba ni para pagarl a Seguridad Social. muchos recuerdan cuando la campaña del marisqueo se abría de octubre a febrero, ahora es todo el año, pero con rotación de bancos. de todas formas, las mariscadoras aseguran que nunca habían vistoquedarse sin marisco así, sobre todo después de una campaña buena el año pasado, incluso un mes de marzo de este año también con buenos precios y pensando que siendo consevadoras en el cupo, de 4-5 kilos, se podía continuar.

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