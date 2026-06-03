Las excavaciones en Ons localizan una nueva estructura romana de tres estancias y numerosos restos de ánforas procedentes del sur de la Península Ibérica e Italia

La primera fase de las excavaciones arqueológicas de este año en el Castelo dos Mouros, en la isla de Ons, ha finalizado esta semana y su balance aporta nuevos datos al respecto de la ocupación de este castro durante la época romana. El Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (Geaat) de la Universidade de Vigo documentó y sacó a la luz nuevos restos, como una gran estructura de tres estancias situada en la parte exterior del castro. El hallazgo sirve para confirmar que la ocupación en esta parte de Ons se estendía más allá del Castelo dos Mouros, con asentamientos en la ladera que conecta el propio castro con la playa de Canexol. Un arenal en el que el Geaat ya identificó en sus primeras excavaciones restos de fábricas de salazón y pescado.

Los trabajos están promovidos por el Parque Nacional Illas Atlánticas y la Consellería de Medio Ambiente y hasta la fecha las excavaciones corroboran que este enclave de la isla de Ons estuvo “densamente” poblado tanto durante la época castreña como durante la posterior ocupación romana. Un asentamiento que se prolongó al menos durante nueve siglos. El Geaat trabaja en este espacio desde el año 2021 y en esta ocasión concentró las intervenciones en dos puntos que ya se habían sondeado previamente: en una terraza intermedia del Castelo dos Mouros y en una terraza exterior, situada extramuros.

La investigadora y directora de la intervención, Alba Rodríguez, explica que en 2025 se halló por fuera de la muralla castreña “unha pequena parte dun edificio de época romana”. Con este antecedente la campaña de este año escogió como uno de los puntos de interés una zona situada al costado este del Castelo dos Mouros, donde se ha podido encontrar una gran estructura con tres estancias que data de la época romana. “A importancia desta sondaxe está en que se confirma a ocupación desta ladeira, máis aló dos limites da muralla”, subraya Rodríguez.

El otro lugar donde el equipo de arqueología concentró sus esfuerzos fue la terraza intermedia del propio castro, donde con anterioridad se documentaron estructuras de época castreña. La investigadora Alba Rodríguez explica que en esta ocasión el trabajo consistió en continuar con la exhumación de una cabaña redonda detectada en la campaña de 2025 y ahora ha quedado “case visible por completo”. Así, el Geaat documentó una especie de vestíbulo de entrada y se confía poder profundizar en él durante la próxima campaña. “Tamén hai estruturas internas que poderían corresponder con lareiras ou apoios e soportes para anaqueis ou postes”, señala el equipo de arquelogía de la UVigo.

Restos de ánforas que permiten afinar la cronología

Entre los restos hallados en esta cabaña destaca una considerable cantidad de ánforas, que procedían tanto del sur de la Península Ibérica como de Italia. Este hallazgo permite afinar la ocupación de esta vivienda en torno al cambio de era, “aproximadamente entre o ano 50 antes de Cristo e o 50 despois de Cristo”.

Las excavaciones cuentan con la dirección científica del profesor de Arqueología Adolfo Fernández y en las excavaciones, además de la propia Alba Rodríguez, participan Patricia Valle, Nerea Ruanova y Raúl Méndez, del Geaat. La directora de la intervención explica que será necesario seguir excavando para obtener más datos, en especial sobre la ocupación de la ladera por fuera de los límites del castro de Castelo dos Mouros. Con la colaboración de la empresa pública Tragsa se realizaron trabajos de roza y limpieza de vegetación en una nueva terraza que fue detecta previamente en el modelo digital del terreno y que podría estar ocupada. La hipótesis con la que trabajan desde el equipo de investigación es que estos hallazgos en los extramuros podrían estar relacionados con las factorías de salazón de Canexol. “Ben como vivendas ou mesmo como almacéns”, precisan.

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El balance de estas semanas en la isla de Ons es que la campaña resultó fructífera y permite esbozar como se configuraba internamente la población en este asentamiento. La intención es que los trabajos continúen a partir del mes de septiembre, con nuevas tareas de excavación y labores de conservación y restauración para proteger las estructuras y permitir la visita con seguridad a estos dos nuevos puntos del yacimiento.