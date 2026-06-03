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Mercado laboral en la comarca

Mayo impulsa el empleo y son ya 251 parados menos en tres meses

Un obrero de la construcción en O Morrazo. | GONZALO NÚÑEZ

Un obrero de la construcción en O Morrazo. | GONZALO NÚÑEZ

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Fran G. Sas

O Morrazo

El mes de mayo volvió a ser positivo para el mercado laboral de O Morrazo, impulsado por las contrataciones en el sector servicios previas al inicio de la temporada de verano. En concreto, en los últimos 31 días las listas del paro se redujeron en 111 personas. Se trata del tercer mes consecutivo con datos favorables. Desde comienzos de marzo, la comarca acumula 251 desempleados menos.

En estos momentos hay 3.491 vecinos de O Morrazo inscritos en las oficinas de Emprego. Por concellos, Cangas fue el municipio más beneficiado en mayo, con 42 parados menos, lo que reduce el total de inscritos a 1.167. Le siguió Marín, con 36 personas menos en situación de desempleo y 981 parados en total. En Moaña se contabilizaron 18 desempleados menos, por lo que la cifra queda ahora en 862 personas que buscan trabajo. En Bueu, con 15 parados menos en mayo, las listas del paro bajaron hasta los 481 inscritos.

Como era previsible en esta época del año, el grueso de la mejora se concentra en el sector servicios, con 90 parados menos. Aun así, todavía hay 2.535 vecinos de O Morrazo que buscan empleo en esta actividad.

A mucha distancia le sigue la industria, donde se registraron 11 desempleados menos en mayo, hasta situar la cifra total en 353 inscritos.

Más discreta fue la mejoría en el sector primario, marcado principalmente por la pesca, con solo dos parados menos en el último mes. Actualmente son 149 las personas que buscan un empleo relacionado con el mar.

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Por último, la construcción también experimentó una leve mejora, con un desempleado menos y 191 personas inscritas en las oficinas de Emprego.

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