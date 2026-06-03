El Concello de Bueu tala tres árboles del paseo de Banda do Río tras el desplome de un ejemplar y pedirá un informe a la Estación do Areeiro sobre el resto

La brigada municipal del Concello de Bueu acudió a primera hora de este miércoles al entorno del conocido como astillero de Purro, donde en la tarde del martes se desplomó parte de uno de los árboles del paseo de Banda do Río. Una primera inspección reveló que este ejemplar de chorisia (Ceiba speciosa en su nombre científico y también conocido como palo borracho) estaba seco, un problema que se repite en otros dos.

El equipo municipal de jardinería comenzó de inmediato con los trabajos para talar lo que quedaba en pie del árbol que cayó el martes y con otro que estaba situado muy cerca. El tercero que habrá que cortar está situado justo al lado de la acera con frente a la Avenida Montero Ríos.

Esta plantación de chorisias en el Banda do Río tiene más de 25 años y se trata de un árbol procedente de las selvas tropicales y subtropicales de Sudámerica. Su madera no es especialmente dura, pero está recubierta de espinas. La situación de fragilidad que presenta la arboleda está relacionada con su exposición a los vientos del norte, algo que se puede apreciar en la inclinación y forma de sus ramas.

La tala de estos tres ejemplares de chorisia es una primera medida de urgencia para evitar que puedan desplomarse y ocasionar daños personales. El Concello de Bueu tiene previsto solicitar a la Estación Fitopatolóxica do Areeiro, que depende la Diputación de Pontevedra, un informe técnico para evaluar el estado del resto de la arboleda y qué medidas se deberían adoptar.

El gobierno local BNG-PSOE sostiene que el mantenimiento de estos espacios correspondería a Portos de Galicia puesto que son de su competencia y el convenio por el cual el Concello se encargaba de la conservación está caducado desde hace 20 años. «Obviamente somos os primeiros interesados en evitar unha situación de risco e perigo e por iso seguiremos co coidado», subraya el alcalde, Félix Juncal. «Pero esiximos que Portos asuma as súas competencias, que non sexa só liquidar taxas ao Concello. E se non que atenda a petición para revertir eses espacios ao dominio público marítimo terrestre», concluye el el regidor.