Las calles de Cangas se pueblan, cada vez más, de vehículos abandonados por sus dueños

Hace más de un par de meses que un Mercedes C220 se encuentra aparcado en el parking de Rodeira. Con alguna abolladura en un lateral y en la parte de atrás, el coche fue fruto de todas las especulaciones posible: desde que era de un marinero que lo había dejado aparcado para irse a una marea hasta que pertenecía a alguna banda. Al final, la Policía Local de Cangas descubrió que se trataba de un coche que había protagonizado una persecución, que tras perderlo en Moaña apareció en el parking de Rodeira con su dueño en el interior del vehículo. La Policía Local acusa al propietario de dos delitos, conducción temeraria y manejar el vehículo en estado de embriaguez. La Policía Local fue advertida por los vecinos de la situación del vehículo. Es esta la fórmula por la que llegan a conocimiento de la Policía Local y la Consellería de Medio Ambiente la mayor parte de denuncias por coches abandonados.

Mercedes abandonado en el parking público de Rodeira / Gonzalo Núñez / D

Ambos departamentos confirmaron que este año se detecta una mayor presencia de coches abandonados en las calles y parkings de Cangas. Solo en lo que va de año se alcanzó la cifra de 26 vehículos en ese estado, principalmente en las vías y parkings del casco urbano. En las inmediaciones del cementerio municipal de Cangas, en el parking público más grande de Cangas, con 800 plazas, se sitúa otro "cementerio", el de coches. Es allí dónde acaban muchos vehículos que sus dueños optar por deshacerse de ellos de esta forma, sin que sepan que pueden ser multados por considerar que un coche abandonado es un residuo sólido en la vía pública. Sorprende el hecho de que la mayoría de ellos no son coches que ofrecen una mala imagen, que parece que les queda mucha vida todavía, pero en la inspección que realiza la Policía Local se detecta que son vehículos con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada y también el seguro. "Sus propietarios los abandonan porque no pasan la ITV y deciden dejarlos porque el coste de su reparación es muy elevado. Después, ellos solicitan la baja del seguro correspondiente. Pero se resisten a solicitar la baja del vehículo", comenta el concejal de Medio Ambiente del Concello de Cangas, Antón Iglesias (BNG).

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El Concello no tiene capacidad para acoger a estos vehículos, por lo que empieza la tramitación para el desguace, a través del convenio que mantiene con la Diputación de Pontevedra, con el coche en la vía pública. Primero se localiza al dueño y se le pregunta en qué condición está el vehículo. Si se confirma que está abandonado comienza el trámite, que no conlleva sanción. De momento, el gobierno municipal no opta por multar a los propietarios por dejar en la vía pública un residuo sólido. Pero también se da el caso de personas, que por muy malas condiciones en las que está su vehículo y más de un año en la vía pública, se niegan a declararlo abandonado y recurren la decisión del Concello de Cangas. Hay un caso curioso en la avenida de Ourense, en el que la dueña asegura que su coche está en esas condiciones porque es el objetivo de sus vecinos que la quieren mal.