La Xunta licita un contrato para 22 cursos y 2.712 horas de formación en la Náutica de Bueu, que en el último año formó a más de 450 personas

La Escola Náutica de Formación Profesional Marítimo-Pesqueira de Bueu está preparando ya el nuevo año académico 2026/27. Un periodo que contará con un total de 22 cursos formativos en diferentes ámbitos relacionados con el mar y que supondrán más de 2.700 horas formación. La Náutica de Bueu está adscrita a la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, que ha iniciado el proceso de licitación de este contrato por un importe de casi 165.300 euros, una cifra que se podría duplicar en caso de una prórroga contactual.

La oferta formativa que incluirá el periodo 2026/27 incluirá los siguientes cursos:

–Formación básica en protección marítima. Serán dos ediciones, cada una de 12 horas. Su contenido se basa en instrucción y normas de competencia para aspectos vinculados a la protección marítima y requeridos para tripulaciones de buques mercantes.

–Certificado de suficiencia de formación básica de seguridad. Se impartirán cuatro ediciones de 72 horas. La obtención de esta certificación es imprescindible para pode trabajar a bordo de un barco mercante e incluye un módulo de supervivencia en el mar en caso de abandono del buque; prevención, lucha y extinción de incendios a bordo; normas básicas de competencias en primeros auxilios; y un módulo de seguridad personal y responsabilidades sociales.

–Actualización del certificado de suficiencia básica en seguridad. Será una edición de 17 horas, que consta de técnicas de supervivencia personal y prevención y lucha contra incendios.

–Búsqueda activa de empleo en el sector marítimo-pesquero. El objetivo es proporcionar técnicas y recursos para la inserción laboral, tanto en el ámbito de la marina mercante como en la pesca. Serán dos ediciones de 10 horas.

–Patrón portuario. Este curso incluye la formación necesaria para obtener la tarjeta profesional de patrón portuario, con una duración de 150 horas. Incluye un módulo formativo de puente, otro de máquinas y finalmente un tercero para situaciones de incendios, abandono y emergencias. La previsión es realizar dos ediciones.

–Marinero pescador. Formación para ejercer de tripulante en buques dedicados a la pesca o a la acuicultura. Incluye manejar con fines comerciales embarcaciones de menos de 10 metros de eslora, que operen en aguas interiores de puertos y que no transporten pasajeros. Se impartirán dos cursos de 50 horas.

–Formación para la obtención del certificado de marinero de puente. Dos cursos de 70 horas con módulos específicos para gobernar un buque y cumplir las órdenes al timón en inglés, mantenimiento de un servicio de vigía adecuado utilanzando la vista y el oído, contribuir a la vigilancia y control de una guardia segura y utilizar el equipo de emergencia y aplicar correctamentos los procedimientos para estos casos.

–Formación sanitaria específica inicial. Se trata de una capacitación en primeros auxilios, que se dirige a oficiales encargados de la guardia en la sala de máquinas, capitanes, patrones y oficiales que deban encargarse de la guardia de navegación en barcos obligados a llevar botiquín. Serán dos cursos de 22 horas, en los que se abordarán los recursos sanitarios para los marinos; estructuras y funciones del cuerpo humano; examen del paciente; asfixia, parada cardíaca y hemorragias; heridas y quemaduras; trastornos por calor o frío; traumatismos e intoxicaciones; accidentes laborales y enfermedades profesionales; higiene individual y colectiva; administración de medicamentos y botiquines a bordo; y consultas médicas por radio.

–Operador restringido del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (SMSSM). Habrá dos cursos de 40 horas para la capacitación para transmitir y recibir información utilizando este sistema de socorro mundial.

–Inglés técnico-marítimo de nivel 2 básico. Proporciona conocimientos de inglés marítimo, recomendados por la Organización Marítima Internacional, para poder usar frases estandarizadas en comunicaciones barco a barco, barco a tierra o cartas de protesta. Será un único curso de 90 horas.

–Certificado de suficiencia de buques de pasaje. Se trata de un curso formativo para poder controlar una multitud en caso de una emergencia a bordo y localizar en el propio buque el equipo esencial de seguridad y emergencia. Además se trata de mantener una comunicación eficaz con los pasajeros durante esa situación de emergencia y mostrarles el uso de los dispositivos personales de salvamento. Serán dos cursos de 48 horas.

–Estiba y desestiba de mercancía. Dos cursos de 40 horas para la capacitación en reglas y prácticas adecuadas en la estiba, sujeción y desestiba en el transporte de mercancías.

La distribución de estos cursos es desde septiembre a junio para adecuarse al calendario lectivo convencional. A lo largo de este último año la Náutica de Bueu formó a más de 450 personas y su oferta formativa se complementa con los módulos de soldadura, que tienen un nivel de inserción laboral muy elevado y su licitación forma parte de otro contrato. En mayo finalizó un curso de soldadura MIG/MAG; hoy empieza otro de soldadura de arco revestida, que se prolongará hasta octubre; y en otoño comenzará el soldadura TIG.