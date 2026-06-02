La Xunta invierte 335.000 euros en la seguridad viaria en carreteras de Cangas

La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Virgo, Ana Ortiz, visitó este martes los trabajos de mejora viaria, asfaltado y conservación que está llevando a cabo la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras en las carretera de su competencia en Cangas.

Reforma de los bordillos de la rotonda de O Mexillón | GONZALO NÚÑEZ

La representante autonómica destacó que el gobierno gallego invirtió actualmente 335.000 euros en la carretera PO-551, que une Marín, Bueu, Cangas y Moaña.

Ana Ortiz manifestó que con la realización de este proyecto se buscó la mejora de las características de las vías, suponiendo un menor coste de mantenimiento a largo plazo en una mejora de la seguridad viaria mediante la realización de una serie de actuaciones que permitan mejorar principalmente su capa de rodadura. También indicó que no se modificará, en ningún punto, la sección transversal existente en las carreteras.

La Delegación Territorial de la Xunta de Galicia en Vigo afirma que para llevar a cabo los trabajos se estudió el recorrido de la carretera y se concluyó la necesidad del refuerzo en el firme concentrado en el tramo comprendido entre el Punto Kilométrico 9+000 y el 14+700, incluyendo la rotonda de A Madalena. Se diseñó, también, la rehabilitación de las rotondas denominadas de O Mexillón (PK 19+100) y de O Gordo (Pk 21+380).

Por su parte, la brigada municipal de Obras del Concello de Cangas terminó ayer la reparación de la propia glorieta de O Mexillón, reparando los bordillos de la misma. Se trata de un paso transcendental para la salida y entrada de caminos hacia la fábrica de Frigoríficos, que queda situada en la calle Arrecife, en el barrio de Balea. Este tránsito acumulaba continuos golpes contra los bordillos de la rotonda, como bien manifestó el concejal de Urbanismo, el nacionalista Antón Iglesias.

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O casualidad o contraprogramación. Es difícil de pensar que no sea lo segundo. Desde el PSOE se es muy crítico con estas apariciones de representantes de la Xunta de Galicia por Cangas, cuando no lo hacen cuando las obras sufren alteraciones, como cuando no dieron explicaciones y se pararon la sobras. Los socialistas siempre pensaron que no era casualidad que las obras se pararan a la entrada de Cangas.