Convivencia
Vecinos del centro exploran las opciones para reducir el ruido
Convocan una asamblea, este jueves, sobre la legislación a la que pueden acudir
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La Asociación de Veciños A Praia-A Seara sigue adelante con su campaña contra el ruido en el centro urbano. Tiene pendiente una reunión con el Concello para pedir medidas de reducción del mismo en las Festas do Carme. Tras realizar dos charlas sobre el asunto este jueves 4 de junio a las 19.00 horas en el salón de plenos, el colectivo celebra una nueva jornada sobre «ruido y legislación». Intervendrá la abogada y portavoz de Sumar en la localidad, Sara de Matos.
El objetivo de esta tercera charla es «aprender sobre las herramientas que tenemos como ciudadanos y saber cómo actuar ante el ruido, haciendo valer nuestros derechos».
Añaden, desde el colectivo convocante, que toman esta iniciativa «debido al impacto que tiene el ruido en nuestras vidas, convirtiéndose en ocasiones en un problema de salud y convivencia», por lo que piden la asistencia de todos los vecinos a esta charla.
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