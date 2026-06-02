O Rompeolas
La SD Tirán, a lo grande antes de la temporada
La SD Tirán llega en buena forma a la liga regular de traineras, pues este domingo ganó el VIII Memorial Ruly, honrando de la mejor manera posible al antiguo patrón del club, Raúl Rey. El gran rendimiento de los remeros locales enloqueció a la afición, que llega al verano llena de optimismo.
Rueda comprendió la pasión por el balonmano que existe en Cangas
Fue un sincero honor, para los cangueses, que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acudiese este domingo al pabellón de O Gatañal para apoyar al Balonmán Cangas y ver en directo cómo lograba una permanencia más en Liga Asobal. Seguro que comprendió perfectamente la pasión que existe por este deporte entre los cangueses. Ojalá así el apoyo público pueda ser cada vez un poco mayor y la villa consiga competir en lo más alto del balonmano nacional con menos apuros durante muchos años más. El objetivo tiene que ser mantener el ambientazo del domingo, que es la seña de identidad del Frigo.
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