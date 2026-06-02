Sanidade inicia los muestreos en las playas de O Morrazo y todas superan el primer control

El calor ya está aquí, el verano se asoma a la vuelta de la esquina y las playas se convierten en uno de los lugares más buscados. Aunque desgraciadamente el último fin de semana de mayo haya dejado un anticipo trágico en O Morrazo, con dos personas fallecidas: una en Barra (Cangas) y otra en Cabo Udra (Bueu). Hace unos días la Consellería de Sanidade publicaba el listado de arenales que formarán parte de su censo oficial de aguas de baño para la temporada 2026, entre los que hay 43 de la comarca de O Morrazo. Esos muestreos ya han comenzado con el denominado «control 0» y en esta primera toma de contacto todas las playas de la comarca superaron el examen.

Los parámetros que se analizan son la presencia de Escherichia coli (E.Coli), que revela la presencia de fecales, y enterococos intestinales. Los límites máximos son de 800 por cada 100 mililitros en el caso de la E.Coli y de 500 por cada 100 mililitros en el caso de los enterococos. Unos umbrales a los que no llegó ninguna de las playas muestreadas en este «control 0». El municipio que cuenta con más zonas de baño en el censo oficial de la consellería es Bueu, con un total de 16 espacios marítimos. En esta primera serie todavía no figuran las playas de la isla de Ons –Area dos Cans, As Dornas, Canexol y Melide– y las analíticas se realizaron en Agrelo, Area de Bon, Banda do Río, Beluso, Lagos, Lapamán, Loureiro, Mourisca, Pescadoira, Petís, Portomaior y Tuia. Los niveles de E.Coli son en todos los casos muy bajos –solo Petís supera por muy poco el índice de 30–, mientras que en el caso de los enterococos en Beluso se llega a 137.

El registro de playas de la Consellería de Sanidade en Cangas incluye a Areabrava, Areacova, Areamilla, Arneles, Barra, Castiñeiras, Francón, Liméns, Melide, Menduíña, Nerga, Pinténs, Rodeira, Salgueiron y Vilariño. La única de todas ellas que arroja unos valores más altos es la de Rodeira, con 364 en E.Coli y 178 en enterococos. En Areamilla los niveles de E.Coli rozan los 65 y en O Salgueirón rebasan los 40.

La playa y el paseo de Rodeira, en Cangas. / Santos Álvarez

En el caso de Moaña el censo autonómico abarca doce arenales: A Borna, A Ribeira, A Xunqueira, Areal de Fontexelo, Canabal, A Mosqueira, Niño do Corvo, O Cocho, O Con, O Porto, Sobreira y Videira. Los resultados de las analíticas están en todos los casos dentro de lo permitido, pero los valores son puntualmente altos en varias playas. O Cocho registra 207 en E.Coli y 150 en enterococos; A Mosqueira arroja 150 en E.Coli y 178 en enterococos; O Porto llega a 150 en E.Coli y a casi 140 en enterococos; y Tirán alcanza los 178 en E.Coli.

La inmensa mayoría de las playas de O Morrazo que figuran en el censo oficial de la Consellería de Sanidade estrenan la temporada 2026 con la calificación de excelente para sus aguas de baño. La única excepción es Banda do Río, que en los dos últimos años ha bajado su nota: en 2025 pasó de excelente a buena y en este 2026 baja de buena a suficiente.

La comarca de O Morrazo repite este verano el número de banderas azules del año pasado, con un total de cinco. Son cuatro en Bueu – Lapamán, Portomaior, Lagos y Area de Bon– y una en Moaña, en O Con. El municipio bueués cuenta además con otras tres banderas para sus centros de interpretación: Aula da Natureza de Cabo Udra, Centro do Litoral de Agrelo y el antiguo astillero de Banda do Río. Una relación que aún se completa con dos enseñas más para sus senderos litorales. Por su parte, Cangas renunció por segundo año consecutivo concurrir a las banderas azules