Premio a «Trebellos con voz», a viaxe ao pasado do IES Illa de Ons de Bueu

O proxecto do instituto, que é un percorrido pola tecnoloxía existente no ano 1998, coincidindo coa súa data de apertura, vén de ser distinguido Secretaría Xeral da Lingua e a Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa

Premio ao proxecto «Trebellos con voz» do IES Illa de Ons, en Bueu / IES Illa de Ons

David García

Bueu

O proxecto «Trebellos con voz» do IES Illa de Ons é unha das cinco iniciativas distinguidas pola Secretaría Xeral da Lingua e a Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa dentro dos Premios de Proxectos de Innovación Educativa en Dinamización Lingüística.

Esta actividade consistía nunha especie de viaxe ao pasado, en concreto ata o ano 1998, que foi cando este instituto de Bueu empezou a funcionar. O obxectivo é mostrar a tecnología que se empregaba naquela época, que resulta descoñecida e ata sorprendente para os máis novos. Por exemplo, os boletíns de notas cumplimentábanse con bolígrafo, non había teléfonos móbiles con acceso a internet e as fotos facíanse mediante carretes que logo había que revelar. Nese ano 1998 en California fundábase o que naquel momento era unha pequena empresa: o seu nombre é Google e hoxe é un dos xigantes tecnolóxicos.

Este proxecto foi creado e dirixido polo Equipo de Dinamización de Lingua Galega, Polos Creativos, a biblioteca escolar e desenvolve un programa de actividades en diferentes materias educativas. Esta iniciativa pretende mostrar que a lingua galega é unha ferramenta de comunicación moderna e válida no mundo das tecnoloxías da información e comunicación, as denominadas TIC. «A integración do galego nas TIC constitúe una estratexia eficaz para achegar a lingua á realidade do alumnado e garantir a súa presenza nos novos escenarios de comunicación do século XXI», explican desde o IES Illa de Ons.

A dirección do instituto bueués suliña que a implicación do profesorado, das familias e doutros membros da comunidade educativa resultou un elemento clave para o éxito e o recoñecemento deste proxecto de «Trebellos con voz», que permitiu ampliar os espazos de uso da lingua máis alá da aula e reforzando a súa presenza na vida cotiá do alumnado. Unha iniciativa que ademais promove o traballo cooperativo entre estudantes de diferentes idades e a aprendizaxe entre iguais.

