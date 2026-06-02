Pleno
El PP teme que el Concello de Bueu pierda la subvención de 700.000 euros para el pabellón de Beluso y el gobierno asegura que se justificó ante la Xunta el retraso
Elena Estévez avisa de que la Xunta podría solicitar la devolución de la ayuda por no cumplir el plazo previsto
El alcalde, Félix Juncal, asegura que el consistorio no recibió ninguna comunicación advirtiendo de incumplimientos
La gestión económica alrededor de la obra del pabellón de Beluso y para la adquisición de la antigua cámara agraria de Bueu fueron temas centrales en el pleno de esta semana, que ya estrenó el horario de verano (a las 21.00 h). El PP advirtió de la posibilidad de que el Concello pierda la subvención de 700.000 euros concedida por la Xunta de Galicia por no acabar la obra a tiempo, mientras que desde el gobierno bipartito se mostraron convencidos de que el proyecto se financiará tal como estaba previsto. «En todo caso temos analizados e estudados todos os escenarios posibles», aseguran desde la Alcaldía.
El orden del día de esta sesión incluía la aprobación del modificado del proyecto, que incrementó el coste de la obra en casi 200.000 euros. La portavoz del PP, Elena Estévez, criticó que esa propuesta llegase con un reparo de Intervención y aseguró que el retraso en esta obra «é achacable exclusivamente ao goberno local». Alerta de que en caso de que haya que reintegrar a la Xunta la subvención de 700.000 euros «colocaría ao Concello nunha situación delicada pola eventualidade de ter que facer fronte en solitario ao préstamo solicitado e, a maiores, ter que asumir a cantidade achegada por Xunta e Deputación».
El convenio firmado en su día establecía que la reforma del pabellón de Beluso debía estar completada antes de acabar 2025. El alcalde, Félix Juncal, asegura que cuando se confirmó la necesidad de que había que tramitar un modificado del proyecto y que eso supondría un mayor plazo de ejecución se comunicó y justificó la situación a la Xunta. «Estamos convencidos de que a obra vaise financiar tal como estaba previsto, aínda que de momento non a certeza. Ese convencemento débese a que a obra está executada e a finalidade da subvención cumpriuse», explica.
Desde el PP no ocultan sus dudas al respecto y reprochan al bipartito BNG-PSOE el «constante fracaso de xestión». Estévez asegura que apoyan que el resto de administraciones aporten fondos para Bueu, pero dice que resultaría «inadmisible que, malia a millonada que nos están aportando polo seu compromiso con este Concello, o BNG non sexa capaz de xestionar en tempo e forma e se perda diñeiro».
Félix Juncal recalca que se argumentó la demora ante la Secretaría Xeral para o Deporte –el departamento que concedió la ayuda– y que en ningún momento desde la Xunta se comunicó o advirtió al Concello por el incumplimiento de plazos. «Desde a Alcaldía e os servizos técnicos traballamos desde o primeiro minuto para cada paso e decisión. Se nalgún momento a situación non é esta que acabamos de expoñer se avaliará e se actuará en consecuencia», afirma Juncal, que insiste en que desde el Concello tienen «analizados e estudados todos os escenarios posibles».
Sin acuerdo en la Casa da Mocidade, unanimidad para el tinta femia
El orden del día del pleno aprobó inicialmente las ordenanzas para el servicio de atención temprana (SAT) y de apoyo psicológico a los menores, con la abstención del PP a espera del periodo de alegaciones. La gestión económica volvió a estar presente en el debate sobre el inicio del expediente para la adquisición del local de la antigua cámara agraria para crear la Casa da Mocidade. El PP votó en contra porque no está de acuerdo en fraccionar el pago en diez anualidades. Estévez recuerda que la tasación de la Xunta es de solo 50.327 euros y considera «incrible que un Concello como Bueu» no disponga de esa cuantía para pagarla al momento. «Isto suporá pagar 7.000 euros máis en intereses e supón a ratificación dos problemas financeiros e de que non hai nin un euro», argumenta.
Esa futura Casa da Mocidade era protagonista en otra moción del PP, que pedía que esa nueva dotación acogiese una sala de exposiciones. Una propuesta que fue rechazada por el gobierno bipartito.
Donde sí hubo unanimidad fue en apoyar la declaración de la fiesta del vino tinta femia de Cela como Festa de Interese Turístico de Galicia. La edil de Cultura, Carmen García, defendió que se trata de una cita que «ensambla a nosa identidade agrícola e mariñeira e que forma parte da identidade da vila». La propuesta contó en l voto a favor de BNG, PP, PSOE y el edil no adscrito Daniel Chapela. Si desde la Xunta aprueban esta declaración Bueu pasaría a tener tres eventos catalogados como Festa de Interese Turístico de Galicia: el Encontro do Millo Corvo de Meiro, las alfombras del Corpus y el propio tinta femia.
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