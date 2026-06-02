El PP teme que el Concello de Bueu pierda la subvención de 700.000 euros para el pabellón de Beluso y el gobierno asegura que se justificó ante la Xunta el retraso

La gestión económica alrededor de la obra del pabellón de Beluso y para la adquisición de la antigua cámara agraria de Bueu fueron temas centrales en el pleno de esta semana, que ya estrenó el horario de verano (a las 21.00 h). El PP advirtió de la posibilidad de que el Concello pierda la subvención de 700.000 euros concedida por la Xunta de Galicia por no acabar la obra a tiempo, mientras que desde el gobierno bipartito se mostraron convencidos de que el proyecto se financiará tal como estaba previsto. «En todo caso temos analizados e estudados todos os escenarios posibles», aseguran desde la Alcaldía.

El orden del día de esta sesión incluía la aprobación del modificado del proyecto, que incrementó el coste de la obra en casi 200.000 euros. La portavoz del PP, Elena Estévez, criticó que esa propuesta llegase con un reparo de Intervención y aseguró que el retraso en esta obra «é achacable exclusivamente ao goberno local». Alerta de que en caso de que haya que reintegrar a la Xunta la subvención de 700.000 euros «colocaría ao Concello nunha situación delicada pola eventualidade de ter que facer fronte en solitario ao préstamo solicitado e, a maiores, ter que asumir a cantidade achegada por Xunta e Deputación».

El convenio firmado en su día establecía que la reforma del pabellón de Beluso debía estar completada antes de acabar 2025. El alcalde, Félix Juncal, asegura que cuando se confirmó la necesidad de que había que tramitar un modificado del proyecto y que eso supondría un mayor plazo de ejecución se comunicó y justificó la situación a la Xunta. «Estamos convencidos de que a obra vaise financiar tal como estaba previsto, aínda que de momento non a certeza. Ese convencemento débese a que a obra está executada e a finalidade da subvención cumpriuse», explica.

Desde el PP no ocultan sus dudas al respecto y reprochan al bipartito BNG-PSOE el «constante fracaso de xestión». Estévez asegura que apoyan que el resto de administraciones aporten fondos para Bueu, pero dice que resultaría «inadmisible que, malia a millonada que nos están aportando polo seu compromiso con este Concello, o BNG non sexa capaz de xestionar en tempo e forma e se perda diñeiro».

Félix Juncal recalca que se argumentó la demora ante la Secretaría Xeral para o Deporte –el departamento que concedió la ayuda– y que en ningún momento desde la Xunta se comunicó o advirtió al Concello por el incumplimiento de plazos. «Desde a Alcaldía e os servizos técnicos traballamos desde o primeiro minuto para cada paso e decisión. Se nalgún momento a situación non é esta que acabamos de expoñer se avaliará e se actuará en consecuencia», afirma Juncal, que insiste en que desde el Concello tienen «analizados e estudados todos os escenarios posibles».

Asistentes a la fiesta del tinta femia de Cela del año pasado. / Gonzalo Núñez