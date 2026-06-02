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Nuevo proyecto en O Hío de campamento turístico

El segundo, en un mes, que se somete al examen del estudio de impacto ambiental en la parroquia

Lugar donde se pretende construir el campamento turístico, en O Hío

Lugar donde se pretende construir el campamento turístico, en O Hío / Fdv

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Juan Calvo

A pesar de la tensión vivida el año pasado entre vecinos y turistas, en O Hío el interés en vivir de la citada industria se hace más patente cada día. No paran de surgir proyectos, hace 20 días podíamos comprobar como salía a la luz el estudio de impacto ambiental para el proyecto de Cova das Minas, que consiste en la instalación de 14 unidades estables y 6 carpas móviles, en una zona de Pinténs, esta semana vemos como otro proyecto en esta parroquia, concretamente en O Hío, se somete también al citado examen. Esta vez en la parte de arriba de O Igrexario. Se trata de un campamento turístico de 1 estrella con asistencia continuada, destinado al alojamiento temporal de usuarios y al desarrollo de actividades vinculadas al turismo rural y de naturaleza. El campamento se configura como un conjunto de edificaciones de pequeña escala, distribuidas de manera integrada en la parcela con el objetivo de minimizar la ocupación del suelo y la afección ambiental, adaptándose a la topografía y características del entorno.

El proyecto consiste en dos caballas de alojamiento de mayor capacidad, con una superficie construida de 46,25 metros cuadrados cada una, destinadas a estancias familiares o de grupos reducidos; otras cuatro cabañas de alojamiento de menor capacidad, con una superficie construida de 21.35 metros cuadrados cada una, destinadas a estancias individuales o de corta duración. Y, por último, una edificación destinada a restauración y asistencia, con una superficie construida total de 205,60 metros cuadrados, que alberga los espacios comunes de campamento, incluyendo zonas de atención al público, restauración, servicios higiénicos, almacenamiento y dependencias necesarias para la asistencia continuada a los usuarios. La superficie construida total asciende a 383.60 metros cuadrados, distribuida en edificaciones independientes, separadas entre sí y conectadas mediante recorridos peatonales interiores. El complejo se diseña con aparcamiento para vehículos.

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El Concello de Cangas estudia en estos momentos, a través de sus abogados, las alegaciones o sugerencias que va a realizar a los dos proyectos.

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