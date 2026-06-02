Nuevo proyecto en O Hío de campamento turístico

A pesar de la tensión vivida el año pasado entre vecinos y turistas, en O Hío el interés en vivir de la citada industria se hace más patente cada día. No paran de surgir proyectos, hace 20 días podíamos comprobar como salía a la luz el estudio de impacto ambiental para el proyecto de Cova das Minas, que consiste en la instalación de 14 unidades estables y 6 carpas móviles, en una zona de Pinténs, esta semana vemos como otro proyecto en esta parroquia, concretamente en O Hío, se somete también al citado examen. Esta vez en la parte de arriba de O Igrexario. Se trata de un campamento turístico de 1 estrella con asistencia continuada, destinado al alojamiento temporal de usuarios y al desarrollo de actividades vinculadas al turismo rural y de naturaleza. El campamento se configura como un conjunto de edificaciones de pequeña escala, distribuidas de manera integrada en la parcela con el objetivo de minimizar la ocupación del suelo y la afección ambiental, adaptándose a la topografía y características del entorno.

El proyecto consiste en dos caballas de alojamiento de mayor capacidad, con una superficie construida de 46,25 metros cuadrados cada una, destinadas a estancias familiares o de grupos reducidos; otras cuatro cabañas de alojamiento de menor capacidad, con una superficie construida de 21.35 metros cuadrados cada una, destinadas a estancias individuales o de corta duración. Y, por último, una edificación destinada a restauración y asistencia, con una superficie construida total de 205,60 metros cuadrados, que alberga los espacios comunes de campamento, incluyendo zonas de atención al público, restauración, servicios higiénicos, almacenamiento y dependencias necesarias para la asistencia continuada a los usuarios. La superficie construida total asciende a 383.60 metros cuadrados, distribuida en edificaciones independientes, separadas entre sí y conectadas mediante recorridos peatonales interiores. El complejo se diseña con aparcamiento para vehículos.

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El Concello de Cangas estudia en estos momentos, a través de sus abogados, las alegaciones o sugerencias que va a realizar a los dos proyectos.