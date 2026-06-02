La Mancomunidad de O Morrazo abre expediente para dar de alta 1.082 viviendas que siguen sin pagar la basura

El Organismo de Recaudación de la Diputación (ORAL), en el que la Mancomunidad de Concellos de O Morrazo tiene delegado el cobro de la tasa de la basura para los concellos de Cangas, Moaña y Bueu,, ha detectado un agujero de 1.082 viviendas entre los tres municipios que siguen sin pagar el recibo de la recogida, por lo que se abrirá un expediente para que todos estos inmuebles figuren en el padrón y sus propietarios paguenpaguen la tasa adeudada con una antigüedad de un máximo de cuatro años atrás.

De este asunto se trató en una reunión de la Mancomunidad en el Concello de Moaña, convocada por su presidenta y alcaldesa, Leticia Santos, con técnicos, la gerente y las otras alcaldías, representadas por la regidora de Cangas, Araceli Gestido y en e l aso de Bueu por el edil Xosé Leal ante la ausencia del alcalde Félix Juncal. El objetivo de estas reuniones es seguir avanzando en la puesta a punto del servicio de cara a la adjudicación del nuevo macro contrato por 43,7 millones de euros, que está en fase de licitación hasta el 10 de junio, y que se espera adjudicar antes de octubre; y también para la entrada en vigor de la nueva tasa, prevista para enero de 2027, que sube de manera generaliza el recibo, en muchos casos lo multiplica, y en el de las viviendas, pasa de 67 a 126 euros. La puesta a punto implica poner al día su padrón de contribuyentes, tal y como ya figuraba en el estudio de costes de la ordenanza fiscal, que advertía que había que tener en cuenta el alta de nuevas viviendas que seguían sin aparecer en el padrón, señala la presidenta del ente supramunicipal.

De las 1.082 viviendas "fantasma", sin pagar basura, Moaña es el municipio con mayor número", con 417 en total; aunque seguido muy de cerca por Bueu, con 415 y a más distancia Cangas que figura con 250.

La alcaldesa de Moaña asegura que los propietarios de estas viviendas recibirán una notificación del ORAL con la apertura del expediente y un plazo para presentar alegaciones, ya que la intención es cobrar los recibos por el máximo que permite la ley que son los últimos cuatro años, aunque habrá quien, a lo mejor, tenga una licencia de ocupación más reciente con la que puede alegar. Confirma que la inspección se llevó a cabo cruzando datos con el Catastro.

Jornada de puertas abiertas con empresas

Con respecto a la licitación del contrato, la Mancomunidade celebró también una jornada de puertas abiertas en el complejo ambiental con las empresas interesadas a la que acudieron cinco firmas que plantearon sus consultas. El nuevo macrocontrato sale por un período de 10 años, aunque con la posibilidad de que la Mancomunidad lo pueda rescatar a partir del quinto año, compensando económicamente a la concesionaria.

En la reunión también se acordó poner en marcha a partir de este domingo día 7 el refuerzo de rutas de la recogida para el verano, que implica, como otros años que haya servicio también los domingos, ya que el resto del año es el único día que no se recoge. Leticia Santos señala que el refuerzo se realizará sobre todo en las zonas más concurridas, como las rurales del litoral, también cascos urbanos, zonas urbanas y en donde se hayan celebrado eventos.

La presidenta mantuvo igualmente una reunión con la representación del personal abriendo un canal de comunicación. Desde la representación laboral se quería conocer cómo iba la licitación del contrato y plantear sugerencias para mejorar la eficiencia del servicio, a las que, señala Leticia Santos, se comprometieron a estudiar y darles respuesta. También quedaron en mantenerles al tanto de los avances en la licitación y de continuar este canal de comunicación abierto con la plantilla.

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La Mancomunidad sigue también en proceso de ampliación de su cuadro de personal y ayer se celebró el segundo examen para el puesto de técnico de Medio Ambiente, al que se presentaron cinco personas.