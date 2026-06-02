El ex portavoz del PP de Moaña pide la dimisión del grupo municipal popular por celebrar la apertura del nuevo centro de salud sin PAC de urgencias

La apertura del nuevo centro de salud de Moaña, en Sisalde, confirmada por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, para este próximo día 15, ha abierto una brecha en el PP local por el hecho de que tanto el grupo municipal, que lidera Alfonso Piñeiro, como la agrupación local, que preside Estela Santomé, hayan aplaudido la manera en que la Xunta lo abrirá , sin recuperar el Punto de Atención Continuada (PAC), que desde la pandemia del COVID está agrupado en Cangas, y con un sistema alternativo de urgencias que contempla un facultativo por la tarde, de lunes a viernes, hasta las 22:00 horas y la ampliación de 12 a 24 horas del horario de la ambulancia de Soporte Vital Avanzado de Enfermería (SVAE) que pasará a tener su base en el nuevo edificio sanitario.

El ex portavoz del grupo municipal y de la agrupación local hasta el año pasado, Javier Carro, ha pedido en su Facebook la dimisión irrevocable de todo el grupo municipal cumpliendo con el acuerdo que tenían de hacerlo así si el nuevo centro de salud abría sin urgencias las 24 horas. Carro recuerda que este acuerdo de dimisión irrevocable se lo había comunicado en su momento al presidente del PP en Pontevedra "que derivó en una reunión en Santiago donde quedó clara nuestra posición en favor de todos los vecinos, fuesen o no votantes del PP. Esa postura fue por unanimidad del grupo y hoy lamento profundamente las noticias de que las urgencias no se recuperan". Carro lo califica de "traición a unos principios de honestidad por los que siempre luché en mi vida política y como independiente, ya que no me afilié al PP".

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Entiende que este grupo municipal que él confeccionó "me ha fallado y mucho ya que debido a mi dimisión por motivos privados (fui absuelto y aún as´çi presenté mi dimisión con mi absolución en la mano) dimití para no crear una tensión que nadie se merecía y que se trabajase libremente. Pero hoy las noticias de que el centro de salud no recupera las urgencias, me hacen sentir algo responsable" al tiempo que le traslada al grupo municipal popular "que no todo vale y que la dimisión que en su día plantearon y que fue comunicada al presidente provincial, sea efectiva ya y renuncien al acta de concejales para salir con la cabeza un poco más alta y con la responsabilidad de que se intentó y no pudo ser".