Elevado nivel de frustración

Es el que me produce últimamente la política a todos los niveles, desde el nacional al local. Aunque el local, al ser el más cercano, el grado es mayor, sobre todo después de leer noticias como la del Faro de Vigo del 29 de abril. El titular es contundente «Bueu aprueba las tarifas de la piscina con el aviso de un déficit de un millón de euros». El interventor municipal es claro, «los costes de la piscina supondrán un impacto en la estabilidad presupuestaría del ayuntamiento», «la recaudación prevista con las tasas no supera el coste del servicio» «sobreestimación de los ingresos» lo que supone que asumimos con toda naturalidad una carga de 1 millón de euros, en el mejor de los casos. Para mí, como vecino de Bueu, me parece un despropósito, aunque en palabras de nuestro alcalde y su concejal de hacienda, una minucia, preocupados de una manera repentina y sospechosa por nuestra salud, «É un investimento non económico, pero si en saúde»

A esto se suma que Bueu es uno de los ayuntamientos que presentan problemas de viabilidad financiera, lo dice el Consello de Contas, más concretamente tiene un remanente de tesorería ajustado negativo lo que significa nula solvencia y liquidez de la entidad local

Hagamos unos simples números (millón arriba, millón abajo, como nuestros gestores) y pensemos en nuestra salud económica: la piscina costó 2,5 millones de euros, su mantenimiento anual, (durante estos cinco años de uso gratuito para todos, vecinos o no de Bueu) es de medio millón anual, multiplicado por cinco años, sale un total de 2,5 millones de euros que sumados a los iniciales ya alcanzan la cifra de 5 millones. Para ver la proporción de la hipoteca que tendremos que asumir los 11.865 habitantes de nuestro municipio, el último presupuesto anual de Bueu ha sido de 11,6 millones de euros (el 2023 fueron 6,95 millones y el 2024 de 8,1millones de euros).

Sólo le pido a la gente de Bueu que piense o imagine todo lo que podríamos hacer con ese millón cada cuatro años, en el mejor de los casos, o lo que se podría haber hecho con los cinco ya gastados. Con ese dinero se podrían aumentar las ayudas a los clubes deportivos, colectivos culturales y asociaciones, congelados en años, eso sí sería invertir en salud. Ese dinero podría ayudar a pagar las ayudas a tiempo y no con retrasos de dos años, (las asociaciones aún no han cobrado las ayudas del 2024); arreglar la parcela «estercolero municipal» colindante con el ayuntamiento, aprobar el Plan de transformación para La banda del Rio, creación de un espacio para la juventud, etc.

Creo que se debería abrir un debate real y serio sobre este equipamiento, sobre los informes que lo avalaron, sobre su futuro, (apertura, cierre o transformación en otro uso distinto y menos costoso) y finalmente asumir responsabilidades quien se haya equivocado.

Este es el momento de tomar decisiones sobre si esta instalación debe seguir funcionando, si debemos seguir adelante con la concesión. Necesitamos decisiones, una Corporación seria y comprometida que no nos condene al suicidio económico.

*Vecino de Bueu n