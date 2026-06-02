Colectivos ecologistas y culturales piden al Concello de Moaña que evite la residencia en el monte de O Carrachal

Unas 30 personas participaron en la asamblea abierta convocada por distintos colectivos culturales, vecinales y ecologistas en el monte de O Carrachal, en Moaña, con el objetivo de mostrar su oposición al proyecto de una residencia de mayores en este mismo espacio, actualmente en tramitación por parte de un promotor privado. Los asistentes coincidieron en la necesidad de «actuar con cabeza y coherencia para salvar la carballeira y el mirador de O Carrachal, situados en el corazón del sendero del río Rialdarca, pulmón verde de nuestra villa», señaló el biólogo Antonio Nogueira, que asesora a los colectivos participantes.

Nogueira considera que la propuesta de ubicar la residencia en este emplazamiento supone «un despropósito de desorden urbanístico». En este sentido, apeló al Gobierno municipal para que «sea coherente y cumpla con su programa electoral, en el que siempre estuvo recogida la conservación del espacio de O Carrachal y del Rialdarca». Los colectivos piden al Concello que establezca «las medidas necesarias para salvaguardar toda esta zona verde de uso social». Los participantes en la reunión aseguran que en agosto de 2025 recibieron «con estupor» un proyecto que, según afirman, «implicaría construir grandes edificios en suelo rústico agrario, ocupando la cima del monte Carrachal». También advierten de que los cambios previstos en el vial afectarían a las riberas del Rialdarca y provocarían «una degradación extrema de este sendero».

Los colectivos reclaman que un servicio de este tipo se construya en parcelas «urbanizables y bien acondicionadas». Nogueira lamenta que el Concello «estuviese más de un año ocultando este proyecto y sin alegar nada en contra», aunque sostiene que todavía está a tiempo de «reflexionar y rectificar». Entre las posibles soluciones, plantea una modificación puntual del PXOM para cambiar la clasificación de la parcela de «suelo rústico a zona verde», lo que permitiría proteger la carballeira.

La Asociación Cultural Rialdarca convocó la asamblea tras «ocho meses de recopilación y análisis exhaustivo de la situación». La entidad lamenta no haber encontrado apoyo entre los «agentes implicados» en el proyecto y pide frenar la «destrucción» de un entorno que considera «emblemático por su valor intrínseco y por ser un eje vertebrador entre la Moaña alta y la baja». A estas demandas se suman colectivos como Creativo Rialdarca, Adega, Galicia Atlántica e Verde, la Asociación Ecoloxista Loita Verde, Morrazo Autónomo y la Asociación de Veciños A Praia-A Seara.