El cuerpo momificado hallado en Monterferro corresponde al de un vecino de Cangas

Nadie se esperaba que el hombre que encontraron momificado en Monteferro, en Nigrán, correspondiera a un vecino de Cangas, concretamente de Coiro. El domingo ya comenzaron a llegar a Cangas las noticias de que el cuerpo totalmente descompuesto que se había localizado por un padre y una hija que hacía «Geocaching» en Monteferro correspondía al de un vecino de Cangas, Cristian Lemos Martínez, de 43 años de edad. Las redes sociales ya se hacían eco de que, aunque vecino de A Ramallosa, Cristian Lemos era natural de Cangas, donde, además trabajaba.

Desde el día 2 de marzo estaba desaparecido Cristian Lemos Martínez. Según cuentan los amigos más cercanos, la familia pensaba que se había ido de viaje, ya que en coche se encontraba aparcado en las inmediaciones de su residencia de A Ramallosa y no se había llevado nada. También señalan fuentes cercanas a la familia que Cristian Lemos fue reconocido por un tatuaje muy significativo que tenía en un brazo. Ayer, se mencionaba que la Guardia Civil había encontrado al lado del cádaver del cangués una fiambrera y una mochila.

Un grupo de senderistas encontró en una ruta por Monteferro el cuerpo sin vida de Cristian. El aviso se dio a las 16.06 horas del sábado al GES del Val Miñor y a la Guardia Civil y fue un padre y una hija quienes localizaron el cadáver mientras empleaba la aplicación «Geocaching» que consiste en encontrar tesoros escondidos por todo el mundo. El sábado fue imposible determinar si el cuerpo localizado correspondía a una mujer o a un varón, ni tampoco su edad, aunque su estructura física aparentaba más la de un varón. La Guardia Civil, en ese primer momento, determinaron que el estado de momificación del cuerpo hacía suponer que podría llevar allí varias semanas.

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A lo largo de esta mañana se supo que había llegado al tanatorio de Cangas el cadáver de Cristian. Está previsto que a las 20.45 horas de este martes tuviera lugar la liturgia en la capilla del tanatorio de Cangas, para, con posterioridad, proceder a su incineración, que estaba prevista que fuera en la intimidad familiar.